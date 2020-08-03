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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев пожаловался на демонизацию хабаровчан на федеральных телеканалах

Врио губернатора Хабаровского края, где больше трех недель продолжаются манифестации, заявил, что в регионе живут «свободные и трудолюбивые люди»
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: пресс-служба Хабаровского края / ТАСС)

В Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди, и идущим на федеральных телеканалах ток-шоу нужно прекратить их демонизировать, призвал на прошедшей в Хабаровске встрече с главными редакторами краевых, городских и муниципальных СМИ врио главы региона Михаил Дегтярев.

«Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык», — сказал чиновник (цитата по сообщению пресс-службы администрации).

Врио главы региона также поддержал предложение транслировать в прямом эфире заседания Народного совета, что позволило бы удовлетворить запрос населения на диалог с властями края.

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Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края на фоне митингов и акций протеста, начавшихся после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала, отправленного президентом Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия после обвинений в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. Прибытие Дегтярева в Хабаровск не остановило акции протеста, участники которых требуют, в частности, честного суда над Фургалом и отставки его сменщика.

Вскоре после назначения Дегтярев заявил, что не позволит протестующим ставить себе ультиматумы. «Ультиматумы я ставить себе не позволю ни разъяренной толпе, ни предпринимателям, которые нарушают закон», — предупредил врио губернатора.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев
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