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Политика ,  
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Мэр Комсомольска-на-Амуре объяснил решение выйти к протестующим

Александр Жорник сказал, что понимает чувства людей, которые решили выйти на улицу, и считает необходимым «разговаривать с людьми напрямую»
Александр Жорник
Александр Жорник (Фото: azhornik / Instagram)

Выйти к участникам прошедшей в Комсомольске-на-Амуре акции в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала мэр города Александр Жорник решил потому, что считает необходимым «разговаривать с людьми напрямую». Об этом сам Жорник заявил в интервью РБК.

«Когда я в 2019 году шел на выборы главы Комсомольска, я понимал, что беру на себя ответственность не только за город, но и за каждого комсомольчанина. Поэтому в такой непростой обстановке я считаю, что нужно разговаривать с людьми напрямую, вести с ними диалог», — сказал мэр.

По словам Жорника, он понимает чувства людей, которые решили выйти на улицу, но считает важным сделать так, чтобы такие действия не перерастали в беспорядки или столкновения с правоохранительными органами и не мешали нормальной жизни других горожан.

«Важно не поддаваться на провокации. Вот поэтому мы с председателем городской думы Владимиром Гинзбургом вышли к людям, об этом с ними говорили, и еще мы просили горожан не забывать о том, что у нас очень сложная ситуация с коронавирусом и нужно беречь себя, поэтому мы с собой на площадь взяли маски, которые раздавали людям», — добавил мэр.

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест
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К участникам митинга в поддержку Фургала Жорник и Гинзбург вышли 25 июля.

«Вы молодцы. <...>. Такого не видел Дальний Восток», — сказал тогда мэр Комсомольска-на-Амуре, обращаясь к участникам митинга. «Вас все слышат, вся Россия вас слышит. Каждому из вас, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить за то, что вы такие сплоченные. Вы молодцы», — поддержал его Гинзбург.

В интервью РБК Жорник заверил, что после выхода к протестующим ему никто не предлагал покинуть свой пост и даже не намекал на это.

29 июля в Комсомольске-на-Амуре побывал недавно назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. В ходе визита Дегтярев заявил, что «город президентского внимания» не оправдал его ожиданий, а местные жители пожаловались ему на обилие в домах крыс и блох.

Авторы: Майя Бобенко, Евгений Калюков
Теги: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
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