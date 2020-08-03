На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус

Претензии правоохранительных органов связаны с двумя статьями, связанными с заболеваниями коронавирусом в воинской части и распространением болезни в Чечне. В обоих случаях газета не стала раскрывать источники информации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили протоколы о распространении фейковой информации, сообщил РБК главный редактор Дмитрий Муратов.

Протоколы связаны с двумя статьями, ранее удаленными с сайта издания по требованию Роскомнадзора.

«Было две заметки, одна из заметок была связана с одним из подразделений военных в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) о том, что там зафиксированы случаи коронавируса. Это [Валерия] Ширяева статья. Руководство ЗАТО прислало письмо, что это нет так. Мы не стали с этим спорить, потому что нам бы тогда пришлось в суде открывать источники информации. Газета никогда этого не делает, и мы, сразу же получив от них письмо, а чуть позднее получив от РКН письмо, эту информацию удалили», — рассказал Муратов.

Еще одна статья, журналистки Елены Милашиной, рассказывала о ситуации с коронавирусом в Чечне. Она была опубликована 12 апреля под заголовком «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом, в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты. Также «Новая» утверждает, что в регионе почти не проводят тестирование на коронавирус, за исключением приближенных Рамзана Кадырова и контактирующих с ним людей. Статья вызвала негативную реакцию руководства Чечни: глава республики Рамзан Кадыров обвинил газету в «античеченской травле» и потребовал от ФСБ обратить внимание на публикацию. По требованию Генпрокуратуры, доступ к ней был ограничен, однако позднее редакция «Новой» вновь открыла доступ к материалу, удалив из него вызвавший претензии ведомства фрагмент.

«Там ситуация сложнее. Руководство Чеченской республики прислало в редакцию письмо по согласованию со мной, которое мы опубликовали. На этом мы рассчитывали, что наш спор исчерпан. Дело из ряда приведенных в статье фактов касалось в первую очередь одной из больниц в одном из районов. Я не хочу их специально называть, чтобы повторно не вызвать ту же самую индукцию. Мы скрыли эту информацию по тем же причинам, как и в первом случае [чтобы не раскрывать источники информации]. Но, однако то, что у нас нормальное деловое урегулирование сложилось с самими регионами, это видимо каким-то образом не регулируется другой частью нашего законодательства. Поэтому будет суд и в отношении меня, и в отношении авторов материалов», — сообщил Муратов.