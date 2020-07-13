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Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Главного редактора телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, Дарью Токареву оштрафовали на 120 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе. Об этом РБК сообщил юрист, советник генерального директора по правовым вопросам «Царьград медиа» Виталий Беспалов.

«Первую инстанцию мы проиграли, но собираемся подавать апелляцию. Мы пока еще даже не увидели постановление суда и не знаем мотивировочную часть этого решения», — заявил Беспалов.

По его словам, речь идет о публикации, в которой российский предприниматель Герман Стерлигов выразил догадку о тестах на COVID-19. «Мы дали прямую речь: мнение Германа Стерлигова по поводу тестов на коронавирус. Он сказал, что тесты могут быть заражены, и что это проделки Великобритании», — рассказал Беспалов.

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Юрист отметил, что в «Царьграде» ничего не нарушили, поскольку дали информацию в виде прямой речи». Мы будем идти до последнего, потому что непонятно, на чем основано решение суда», — резюмировал Беспалов.

Ранее в июне международная правозащитная группы «Агора» представила доклад своего адвоката Станислава Селезнева, в котором говорится, что с апреля силовики возбудили, как минимум, 33 уголовных дела за распространение недостоверной информации о COVID-19.

Автор доклада утверждал, что во время эпидемии коронавирусной инфекции, существенно возросла административная практика за фейковые новости. Если с марта 2019 года по март 2020 года по ст. 13.15 КоАП было заведено 13 административных дел, то с начала эпидемии — уже 157.

Теги: «Царьград», штраф, фейк, коронавирус, новости
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