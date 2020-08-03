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Мать Илона Маска рассказала о его детстве на бобах и в секонд-хенд одежде

«Нам с ними приходилось бороться за нормальную жизнь, и они боролись вместе со мной», — вспоминает о жизни с тремя детьми Мэй Маск. Тогда-то, по ее словам, Илон и его брат с сестрой и научились быть самостоятельными
Мэй и Илон Маск
Мэй и Илон Маск (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

В детстве Илону Маску, чье состояние эксперты Forbes оценивают сейчас в более чем $70 млрд, приходилось носить одежду из магазинов секонд-хенд, рассказала в интервью телеканалу РБК мать бизнесмена Мэй Маск. По ее словам, после развода в 1979 году ей было трудно прокормить троих детей (у Илона есть брат Кимбал и сестра Тоска), хотя трудиться приходилось на нескольких работах.

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«Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а еще я делала тушеную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала вареные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища», — рассказала Маск.

По ее словам, ни о каких органических продуктах, выращенных без применения химикатов, речи тогда быть не могло, так как они стоили слишком дорого, но сезонные овощи и фрукты на столе были. Экономить, впрочем, приходилось не только на еде.

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«Я сама стригла моих детей, и себя стригла, да еще и красилась сама. Мы не ходили в кино или по ресторанам», — вспоминает Маск.

По ее словам, для нее тогда была особенно важна ее работа диетолога с частной практикой, так как именно она позволяла платить за жилье и кормить детей, которым уже тогда приходилось учиться самостоятельности.

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«Нам с ними приходилось бороться за нормальную жизнь, и они боролись вместе со мной. Я работала из дома, это большая удача, что я могла заниматься практикой из дома. А когда у меня появилась работа модели, нужно было, чтобы кто-то присматривал за детьми. Если я выступала на подиуме, то случалось, что дети просто сидели в первом ряду, потому что других вариантов не было», — вспоминает Мэй Маск.

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Фотогалерея 

Тогда, по ее словам, Кимбал Маск, ставший ныне владельцем сети ресторанов The Kitchen, научился и полюбил готовить: «Я же все время работала, а ему приходилось кормить брата и сестру».

Годы спустя, уже после того, как созданная братьями Маск компания Zip2 была продана Compaq за более чем $300 млн, Кимбал решил вернуться к кулинарии.

«Он переехал в Нью-Йорк и сказал: «Я собираюсь учиться во французском кулинарном институте». Он начал учиться, как правильно обращаться с ножами, как правильно готовить разные блюда. <...>. Иногда я приходила по вечерам в ресторан, где была их школа, и ужинала с ним. А потом он переехал в Боулдер (Колорадо) и получил там работу как су-шеф, помощник шеф-повара. Ему платили $10 в час, никто не знал, что он уже был достаточно богат, а он иногда забывал забрать свою зарплату, потому что это были небольшие деньги. Он многому там научился», — вспоминает Мэй Маск.

По ее словам, все ее дети стали по-настоящему самостоятельными, хотя она когда-то хотела, чтобы они тоже стали диетологами и «завели себе практику в соседнем доме».

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Фотогалерея 

«Это для матери был бы идеальный вариант, но у них были собственные планы на будущее. Илон хотел изучать физику и заниматься бизнесом, Кимбал хотел заниматься бизнесом, позже он занялся ресторанным бизнесом, а дочь хотела учиться кинематографии. Кто же захочет, чтобы ее ребенок стал киношником, это ведь такая профессия — то вверх, то вниз. Но потом она начала делать собственную платформу, Passion Flix: берет романтические книжки и делает на их основе кино. Женщины там сильные, успешные, уверенные и умные. И, кстати, актрисы получают столько же, сколько и актеры-мужчины. Так что она, можно сказать, открыла новую страницу, я очень ею горжусь», — говорит Мэй Маск.

Ее старший сын Илон не был мечтателем, вспоминает она («Никто из нас не был мечтателем, мы все довольно практичные люди»), но с детства любил астрономию, любил читать о планетах и космосе. Однако сама Мэй никак не ожидала, что он действительно станет делать ракеты и она сможет обсуждать с ним возможность ее переезда на Марс.

«Я с ним это обсуждала, и он сказал: «Сначала нужно, чтобы инженеры построили там дом, чтобы там можно было удобно жить». Возможно, мои внуки туда отправятся, а тогда я точно отправлюсь за ними. Но это может занять некоторое время. Все же сначала человеку нужно туда добраться, потом построить там город, так что посмотрим, время покажет», — вспоминает Маск.

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Фотогалерея 
<p>Запуск в космос необычных предметов для Илона Маска и его компании можно назвать традицией. В 2010 году на борту космического корабля Dragon <a href="https://www.engadget.com/2010/12/12/spacex-dragons-secret-payload-revealed-le-brouere-cheese-vide/">находился</a> контейнер в форме колеса с изображенной на нем коровой и надписью &laquo;Совершенно секретно&raquo;. Позднее стало известно, что внутри него находилась головка сыра Brouere, что стало отсылкой к одному из скетчей комик-группы Монти Пайтон.</p>

По ее словам, в ее детях ей очень нравится то, что они все время готовы учиться, а также то, что все они «делают что-то, что хорошо и для других людей».

Сама же Мэй Маск продолжает работать и как модель, и как диетолог. Хотя пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и вынудила ее отменить ранее запланированные выступления. Однако она надеется, что рано или поздно болезнь отступит, и тогда можно будет снова вернуться к нормальной жизни.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Гребнёва
Теги: Илон Маск
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