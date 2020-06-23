Мать Илона Маска опубликовала видео с сыном и внуком

В интернете появилось видео с Илоном Маском и его маленьким сыном, родившимся в начале мая. Ролик опубликовала в Instagram мать основателя космической компании SpaceX и гендиректора Tesla, канадско-южноафриканская модель Мэй Маск.

На видео Маск держит младенца на руках и разговаривает с ним.

https://www.instagram.com/p/CBv5Rlqpd6k/

5 мая у девушки Маска, канадской певицы Клэр Элис Буше, известной как Граймс, родился мальчик. Илон стал отцом в шестой раз, для певицы это первый ребенок.