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Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck. Фоторепортаж
Вечером 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация электрического пикапа Cybertruck от Tesla. Бронированный автомобиль представил создатель компании Илон Маск. Как выглядит машина — в фоторепортаже РБК
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP
Cybertruck — первый электрический пикап Tesla
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от дальности хода на одной зарядке — 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км)

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP
У машины бронированный кузов. Чтобы продемонстрировать его прочность, во время презентации Илон Маск ударил по нему кувалдой
 
Фото: tesla.com

В зависимости от модели автомобиль получит разное количество двигателей — от одного до трех

Фото: tesla.com
Самая дешевая модель обойдется в $39,9 тыс. Автомобиль с двумя двигателями — в $49,9 тыс., с тремя— в $69, 9 тыс.
Фото: tesla.com
По словам Маска, при выборе дизайна машины создатели вдохновлялись ​автомобилем Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил»
Фото: tesla.com
Кузов может выдержать попадание пули 9-мм калибра
Фото: tesla.com
Производство Cybertruck может начаться в конце 2021 года.
Теги: мультимедиа, Илон Маск, Tesla
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Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck
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