Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck. Фоторепортаж

Вечером 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация электрического пикапа Cybertruck от Tesla. Бронированный автомобиль представил создатель компании Илон Маск. Как выглядит машина — в фоторепортаже РБК

Cybertruck — первый электрический пикап Tesla

Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от дальности хода на одной зарядке — 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км)

У машины бронированный кузов. Чтобы продемонстрировать его прочность, во время презентации Илон Маск ударил по нему кувалдой



В зависимости от модели автомобиль получит разное количество двигателей — от одного до трех

Самая дешевая модель обойдется в $39,9 тыс. Автомобиль с двумя двигателями — в $49,9 тыс., с тремя— в $69, 9 тыс.

По словам Маска, при выборе дизайна машины создатели вдохновлялись ​автомобилем Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил»

Кузов может выдержать попадание пули 9-мм калибра