Общество , 22 ноя, 11:42
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Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck. Фоторепортаж
Вечером 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация электрического пикапа Cybertruck от Tesla. Бронированный автомобиль представил создатель компании Илон Маск. Как выглядит машина — в фоторепортаже РБК
Cybertruck — первый электрический пикап Tesla
Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от дальности хода на одной зарядке — 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км)
У машины бронированный кузов. Чтобы продемонстрировать его прочность, во время презентации Илон Маск ударил по нему кувалдой
В зависимости от модели автомобиль получит разное количество двигателей — от одного до трех
Самая дешевая модель обойдется в $39,9 тыс. Автомобиль с двумя двигателями — в $49,9 тыс., с тремя— в $69, 9 тыс.
По словам Маска, при выборе дизайна машины создатели вдохновлялись автомобилем Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил»
Кузов может выдержать попадание пули 9-мм калибра
Производство Cybertruck может начаться в конце 2021 года.