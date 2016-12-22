Как выглядит первый скоростной тоннель Илона Маска

Первый скоростной тоннель было решено построить под городом Хортон в пригороде Лос-Анджелеса. Выбор места не случайный — тоннель проходит от штаб-квартиры принадлежащей Маску The Boring Company до подземной стоянки SpaceX



О начале строительства тоннеля было объявлено в конце июня 2017 года. Открытие должно было состояться еще 10 декабря, но было перенесено

В тоннеле длинной около 2 км можно ехать со скоростью более 240 км/ч

Во время открытия по тоннелю на автомобиле Tesla Model X проехал один из сотрудников Tesla. Путь в 1,8 км машина преодолела за две минуты

В ближайшее время тоннель будет усовершенствован. Во время тестовых испытаний обнаружилось, что в некоторых местах бетонные конструкции стены настолько неровные, что мешают ровному движению автомобилю

Ездить по тоннелю смогут не все машины — для этого нужны специальные выдвижные боковые колеса, которые можно убирать по необходимости



Тоннель обошелся компании Маска в $10 млн