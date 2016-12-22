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Как выглядит первый скоростной тоннель Илона Маска
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Как выглядит первый скоростной тоннель Илона Маска
Общество, 11:20
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Как выглядит первый скоростной тоннель Илона Маска
Создатель Tesla Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Его разработкой занималась компания визионера The Boring Company. Проект обошелся в $10 млн. Как выглядит тоннель — в фоторепортаже РБК
Фото: Robyn Beck / EPA / ТАСС
Первый скоростной тоннель было решено построить под городом Хортон в пригороде Лос-Анджелеса. Выбор места не случайный — тоннель проходит от штаб-квартиры принадлежащей Маску The Boring Company до подземной стоянки SpaceX
 
Фото: Robyn Beck / EPA / ТАСС
О начале строительства тоннеля было объявлено в конце июня 2017 года. Открытие должно было состояться еще 10 декабря, но было перенесено
Фото: boringcompany / Twitter
В тоннеле длинной около 2 км можно ехать со скоростью более 240 км/ч
Фото: Robyn Beck / EPA / ТАСС
Во время открытия по тоннелю на автомобиле Tesla Model X проехал один из сотрудников Tesla. Путь в 1,8 км машина преодолела за две минуты
Фото: boringcompany / Twitter
В ближайшее время тоннель будет усовершенствован. Во время тестовых испытаний обнаружилось, что в некоторых местах бетонные конструкции стены настолько неровные, что мешают ровному движению автомобилю
Фото: Robyn Beck / Reuters
Ездить по тоннелю смогут не все машины — для этого нужны специальные выдвижные боковые колеса, которые можно убирать по необходимости
 
Тоннель обошелся компании Маска в $10 млн
Фото: Robyn Beck / EPA / ТАСС
Всего планируется построить две сети тоннелей — в районе Лос-Анджелеса и в столичном регионе на Восточном побережье
Теги: мультимедиа , Илон Маск
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