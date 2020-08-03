Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
«Надо менять руководство чемпионата России». Эксперты — об итогах сезона Спорт, 11:28 Как ездить с прицепом: правила, ограничения, штрафы Авто, 11:27 Как заранее предсказывать проблемы в логистике Pro, 11:21 Трейдеры потеряли $1,5 млрд в криптовалюте за несколько часов Крипто, 11:13 Проекты, реализованные по программе «Предпринимательство Подмосковья» Партнерский материал, 11:10 Власти расширят список производимых в России важных лекарств Общество, 11:10 Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15% Политика, 11:05 Теннисистка Павлюченкова выиграла выставочный турнир в Ницце Спорт, 11:02 Единство целей: эксперты обсудили «кармические» задачи ИТ и бизнеса Партнерский материал, 10:59 За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек Общество, 10:54 За сутки в России выявили более 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:54 СК предъявил владельцу турбазы на Алтае обвинения в гибели семьи туристов Общество, 10:52 ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1990 года банка Финансы, 10:40 Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией» Спорт, 10:37
Общество ,  
0 

Власти расширят список производимых в России важных лекарств

В России будут производить почти в три раза больше наименований лекарств из списка стратегически важных. Сейчас этот перечень насчитывает 57 позиций, в новом варианте лекарств отечественного производства будет 215
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер Михаил Мишустин, отчет о нем опубликован на сайте правительства.

Сейчас список важных лекарств, которые должны производиться в России, насчитывает 57 позиций.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter