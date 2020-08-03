Власти расширят список производимых в России важных лекарств

В России будут производить почти в три раза больше наименований лекарств из списка стратегически важных. Сейчас этот перечень насчитывает 57 позиций, в новом варианте лекарств отечественного производства будет 215

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Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер Михаил Мишустин, отчет о нем опубликован на сайте правительства.

Сейчас список важных лекарств, которые должны производиться в России, насчитывает 57 позиций.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», — говорится в сообщении.

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