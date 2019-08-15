Рост цен на дешевые жизненно важные лекарства вдвое обогнал инфляцию

Жизненно необходимые лекарства из ценовой категории до 50 руб. подорожали почти на 9% за год. Повышение цен на самые дешевые препараты связано с подорожанием субстанций

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Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) дешевле 50 руб. за год подорожали на 8,9%, подсчитала для РБК аналитическая компания DSM Group. Это почти в два раза выше инфляции: по данным Росстата, за год (июль 2019 года к июлю 2018 года) она составила 4,6%.

Другие категории жизненно необходимых и важнейших препаратов тоже прибавили в цене, но не так значительно. Лекарства стоимостью от 50 до 150 руб. подорожали на 6,4%, от 150 до 500 руб. — на 2,2%. Препараты стоимостью от 500 руб. за год подешевели на 2,7%, зафиксировали в DSM Group.



Что такое ЖНВЛП В перечне ЖНВЛП несколько сотен препаратов. Цены на них устанавливает государство: производители подают заявки с указанием желаемой цены, которые Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба могут утвердить, исходя из действующих правил ценообразования. ЖНВЛП закупаются государством для больниц и льготных категорий граждан, они также продаются в аптеках. Среди этой категории такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол, а также лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.

В целом все лекарства ЖНВЛП подорожали на 1,7%, а препараты, которые не входят в этот перечень — на 6,4%. Общий объем российского фармацевтического рынка в 2018 году — 1,682 трлн руб., указали в DSM Group. Из них на ЖНВЛП приходится 49%, на остальные препараты — 51%.