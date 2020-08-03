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Преподаватели вузов пожаловались на плагиат и списывание из-за удаленки

К окончанию учебного года у преподавателей сохранилось скептическое отношение к дистанционному формату обучения, следует из опроса, проведенного Минобрнауки и РАНХиГС. Педагоги недовольны нагрузкой и непрозрачностью экзаменов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Преподаватели вузов раскритиковали дистанционный формат проведения экзаменов из-за недостаточной прозрачности и контроля за его проведением. Большинство педагогов (51,2%) пожаловались на возросшее количество случаев академического мошенничества в виде плагиата, списываний или сдачи экзамена другим человеком, тем не менее почти каждый второй (49,6%) поставил в летнюю сессию 2020 года больше отличных или хороших оценок, чем в прошлую.

Об этом говорится в совместном исследовании Министерства науки и высшего образования и РАНХиГС, проведенного с 25 июня по 10 июля.

Несмотря на то что преподаватели к концу учебного года стали чаще называть дистанционный формат обучения комфортным и удобным для себя, уровень недовольства удаленкой продолжает оставаться высоким.

Как готовилось исследование

Исследование об отношении профессорско-преподавательского состава вузов к дистанционному формату образования проводилось посредством официальных писем в вузы и приказов с контрольной выборкой в соцсетях. Всего было собрано более 25 тыс. полных анкет преподавателей из разных регионов России. Приглашение пройти опрос получили крупнейшие вузы России: МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, СФУ, ТГУ и другие.
 

Отношение к дистанционной сдаче экзаменов

Как указывают авторы опроса, подавляющее большинство (87,1%) преподавателей в летнюю сессию 2020 года принимали экзамены полностью дистанционно. Больше половины (66,8%) опрошенных назвали такие условия приема экзаменов и отслеживания успеваемости «неудобными» или «скорее неудобными». Больше четверти педагогов (31%) оценили сложившиеся условия оценки знаний студентов «удобными» или «скорее удобными».

Исследователи отмечают прямую взаимосвязь между отношением преподавателя к дистанционке и оценкой изменений в приеме экзаменов. «Выделяются группы тех, кто положительно оценивает переход к онлайн-технологиям и называет процедуру проведения экзаменов в текущих условиях удобной (34,3%) и скорее удобной (36,6%), а также тех, кто рассматривает нынешнюю форму аттестации как неудобную и с недоверием относится к цифровизации учебного процесса (52,2%)», — говорится в исследовании.

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Каждый второй преподаватель (51,2%) полностью или скорее согласился с высокой распространенностью плагиата, списывания или другим академическим мошенничеством на экзамене, который лично принимал. Чаще других такой ответ давали преподаватели из Северо-Кавказского (61,9%), Южного (58,6%) и Сибирского (54,4%) федеральных округов. Эти же регионы находятся по результатам опроса в тройке лидеров противников онлайн-формата обучения в вузах.

Одновременно с этим 49,6% опрошенных педагогов согласились с предложенным авторами утверждением о том, что в нынешнюю сессию они поставили больше хороших либо отличных оценок студентам, а 40,5% такое улучшение успеваемости опровергли.

Связи между положительными или отрицательными оценками и ощущением фальсификаций на экзаменах, исходя из данных, нет, пояснил РБК автор исследования, руководитель методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. «Мы можем лишь фиксировать неуверенность и сомнения у части преподавателей в возможности адекватно оценить успеваемость дистанционно. Но в целом оценки довольно позитивны, что скорее указывает на то, что адаптация к дистанционному формату в столь драматической ситуации пандемии прошла вполне успешно», — добавил он.

Ректор Московского педагогического университета (преподаватели вуза также принимали участие в опросе) Игорь Реморенко считает ответы касательно оценок, выставленных студентам, недостатком анкетного опроса. «Авторам следовало развести в анкете оценивание экзаменов в сессию и защиту ВКР. Преподаватели, например, нашего вуза, отвечали и про одно, и про второе, без специального объяснения тут трудно разобраться», — считает он.

Качество обучения и загруженность преподавателей

В период с начала пандемии и переходом на дистанционное образование и до конца учебного года произошло изменение в отношении педагогов к онлайн-формату: 34,4% в июле против 27,9% в апреле назвали такой формат удобным и комфортным. Тем не менее доля противоположных высказываний остается на высоком уровне — 62,5% против 67,2% в июле и апреле соответственно.

47% респондентов в июле относились к переводу учебного процесса в онлайн отрицательно, 20% — положительно, и чуть больше четверти педагогов (29,2%) высказались нейтрально. Однако, по версии авторов опроса, преподаватели стали «более вдумчиво и менее эмоционально рассматривать происходящее».

Наибольшее неприятие формата исследователи отмечают у преподавателей искусства и культуры (63,8%), математики (56,9%), сельского хозяйства (52,4%), естественных наук (52,3%). Лояльно к дистанционке относятся педагоги следующих направлений: компьютерные науки (60,4% положительно или нейтрально), образование (57% положительно или нейтрально), оборона и безопасность (52,1% положительно или нейтрально).

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

К июлю возросла доля преподавателей, которые не считают дистанционный формат обучения комфортным и удобным для студентов. Если в начале пандемии таких преподавателей было 60%, то к июлю их доля составила 69,5%. Изменение оценки удобства дистанционного образования для студентов незначительно, говорит автор исследования Дмитрий Рогозин. По его словам, нельзя сказать, связано это изменение с экзаменационной сессией или нет.

Также абсолютное большинство опрошенных (78,6%) отметили повышение преподавательской нагрузки в связи с переходом на онлайн-обучение. «Высокий процент ответов, подтверждающих увеличение рабочей деятельности, принадлежит женщинам, в частности группам от 35 до 54 лет (84,6%) и старше 55 лет (84,7%)», — говорится в документе.

Таким образом, авторы признают, что из-за недостатка общения между всеми участниками образовательного процесса и недостатка мотивации студентов к самостоятельной работе дистанционный формат не может рассматриваться как основной и долговременный, но подходит как дополняющий к основному и «расширяющий возможности преподавания». Рогозин также добавил, что решение о переводе направлений на дистанционный формат в качестве основного нигде не поднималось и ни один из участников образовательного процесса всерьез не говорит о нем. «Минобрнауки скорее утверждает о дополняющем, вспомогательном дистанционном формате, нежели основном», — заключил эксперт.

Что дальше

Большинство опрошенных преподавателей (66,3%) обеспокоены сложившимися из-за коронавируса условиями образования и уверены, что ситуация с пандемией приведет к ухудшению качества высшего образования через год. Такие пессимистичные ожидания в ходе опроса высказывались преподавателями Северо-Кавказского, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По словам Реморенко, общее негативное отношение этих федеральных округов к дистанционному обучению в основном вызвано качеством интернета. «Вопрос с компьютерами уже не стоит так критично, как качество интернета», — сказал он.

Неоднозначна оценка опрошенных педагогов и к возможному повторению ситуации, аналогичной пандемии коронавируса в 2020 году: по версии 49,2% опрошенных, их вуз сможет организовать процесс лучше, чем это было сделано в нынешнем учебном году, а 42,1% полагают, что организация обучения останется примерно на том же уровне.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минобрнауки, вузы, преподаватели, студенты, коронавирус
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