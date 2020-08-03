Пандемия коронавируса , 03 авг, 08:32
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 августа
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 18 млн человек, производство вакцины в России может начаться в ноябре, развитые страны уже заказали около 1,3 млрд доз вакцины от COVID-19; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 850 тыс. (плюс 5427 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 128 человек (плюс 70 за сутки — наименьший показатель с 3 мая). Выздоровели с начала эпидемии более 650 тыс. человек.