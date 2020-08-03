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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 августа

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 18 млн человек, производство вакцины в России может начаться в ноябре, развитые страны уже заказали около 1,3 млрд доз вакцины от COVID-19; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 850 тыс. (плюс 5427 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 128 человек (плюс 70 за сутки — наименьший показатель с 3 мая). Выздоровели с начала эпидемии более 650 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Пандемия COVID-19 — это репетиция биологической войны, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что для утверждений о создании вируса человеком нет достаточных оснований.
  • Производство вакцины, разработанной научным центром «Вектор», планируется начать в ноябре, заявил его генеральный директор Ринат Максютов. В конце 2020 — начале 2021 года может стартовать вакцинация людей из групп риска, включая медработников и врачей, позже — массовая вакцинация.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза. За тот же период в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 17,66 млн, из них 680,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 18 млн человек, из них более 688 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,66 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,7 млн), на третьем — Индия (более 1,75 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (511,4 тыс.).
  • США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза уже договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, это количество может вырасти до 1,5 млрд. Эксперты опасаются, что другие государства могут оказаться «последними в очереди» за вакцинами.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Премьер-министр Косово Авдулах Хоти сообщил, что заболел COVID-19. По его словам, у него нет никаких симптомов вируса, кроме небольшого кашля.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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