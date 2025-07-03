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Генпрокуратура передала в суд дело создателя «планшетов Чубайса»

Генпрокуратура направила в Гагаринский суд уголовное дело о растрате более 6 млрд руб. под видом организации производства гибкого планшета. В августе 2024 года по этому делу был арестован экс-гендиректор «Пластик лоджик» Галкин
Борис Галкин
Борис Галкин (Фото: ФСБ России)

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина, обвиняемого в хищении средств для реализации проекта по созданию российского «гибкого» планшета, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, преступление было совершено с декабря 2011 года по март 2021 года. Галкин вместе с зампредправления «Роснано» Юрием Удальцовым, инвестиционным директором инвестиционного дивизиона Николаем Тычининым и другими неустановленными лицами растратил более 6 672 961 000 руб. путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic. «Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

«Роснано» учредило «Пластик лоджик» в 2010 году для выполнения инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Речь идет о совместном проекте с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев. В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд руб. в Plastic Logic и получило 43,84% его акций. Позднее ФАС разрешила госкорпорации купить 100% «Пластик лоджик».

Проект гибкого планшета был представлен в 2011 году, когда «Роснано» возглавлял Анатолий Чубайс. Однако проект не был реализован. В 2014 году Счетная палата заявила, что у иностранной компании не были приобретены нужные технологии, а завод в Зеленограде для производства планшетов так и не был построен. В 2024 году «Роснано» инициировало банкротство «Пластик лоджик», однако суд прекратил производство, поскольку компания закрылась.

Сумма ущерба по делу создателя «планшетов Чубайса» снизилась до ₽6 млрд
Общество
Анатолий Чубайс

Генпрокуратура утверждает, что Галкин, Удальцов, Тычинин и другие действовали в составе организованной группы под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». При этом соучастники вовсе не планировали создавать технологические цепочки и обеспечивать развитие новых производств в сфере российских нанотехнологий, подчеркнули в ведомстве.

Галкин был арестован в Москве в конце августа 2024 года. ФСБ заявила, что он скрывался за границей с 2020 года и был задержан после попытки вернуться в Россию. Дело в его отношении возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему грозит до 10 лет колонии. Вину Галкин не признает. На допросах он утверждал, что именно совет директоров «Роснано» принимал организационные решения и направлял свои дочерние организации, в том числе по финансовым вопросам.

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Теги
Милена Костерева
Генпрокуратура Роснано планшет уголовное дело растрата
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