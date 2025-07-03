SuperJob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

Зарплаты молодых юристов за год выросли минимально — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., Количество вакансий в юридической отрасли за год снизилось на 18%, подсчитали в SuperJob

Здание Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

МГИМО уже традиционно занял первое место рейтинга SuperJob по уровню зарплат выпускников в сфере юриспруденции. Речь идет о доходах выпускников 2019–2024 годов. РБК ознакомился с рейтингом, первая десятка которого за год практически не изменилась.

За год зарплаты выпускников МГИМО, который занимает первую строчку рейтинга с 2021 года, увеличились на 20 тыс. руб. (+10%). Это меньше, чем в прошлом году, когда средний доход увеличился на 30 тыс. руб. В среднем размер зарплаты составил 220 тыс. руб.

На втором месте Московский государственный университет им. Ломоносова: зарплаты выросли в среднем на 20 тыс. руб. (+12%), до 190 тыс. руб.

Третье место снова разделили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Зарплаты их выпускников в среднем составляют 160 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше прошлого года.

Также на 10 тыс. руб. за год выросли средние зарплаты выпускников Финансового университета при правительстве и Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Они разделили четвертое место со средним заработком выпускников в 150 тыс. руб.

Пятое место сохранила Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, которая впервые вошла в пятерку лидеров в прошлом году. Правда, в этом году рост средней зарплаты значительно уменьшился. Выпускники стали получать 140 тыс. руб., что больше на 5 тыс. руб., или 4%, чем годом ранее. В прошлом году зарплаты выросли на 23%, или 25 тыс. руб.

В 2025 году Министерство труда впервые опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Они разделены по направлениям и формируются по двум показателям: доле трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данных о среднемесячной медианной зарплате за второй год после выпуска. К примеру, есть отдельный рейтинг «Науки об обществе», который в том числе охватывает направление юриспруденции. МГИМО в этом рейтинге по направлениям бакалавриата занимает 18-е место, а магистратуры — 15-е место. МГУ занимает 15-е и 14-е места соответственно. Из пятерки представленного рейтинга SuperJob наиболее высоко в рейтинге Минтруда расположились ВШЭ, Финансовый университет, а также Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ). Так ВШЭ заняла четвертое место по направлениям бакалавриата и шестое по направлениям магистратуры. Финансовый университет — пятые строчки в обоих рейтингах, а ВАВТ — на восьмом месте среди направлений бакалавриата и на девятом месте по магистратуре. СПбГУ занял 22-е и 36-е места, а МГЮА — 14-е и 22-е.

Шестое и седьмое место снова заняли Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Казанский (Приволжский) федеральный университет соответственно. Выпускники РЭУ им. Плеханова в среднем зарабатывают 135 тыс. руб., что больше на 5 тыс. руб. (4%) по сравнению с прошлым годом. Средний доход специалистов, окончивших КФУ, за год увеличился на 10 тыс. руб. (8%) и составляет 130 тыс. руб.

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста) опустился с седьмого на восьмое место. За год средний уровень дохода его выпускников не изменился и остался на уровне 120 тыс. руб. Аналогичную зарплату получают выпускники Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя, за год она увеличилась на 5 тыс. руб. (4%). Вузы разделили восьмую строчку рейтинга.

Также на строчку ниже переместился Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, зарплата его выпускников за год не изменилась. Он разделил девятое место с Государственным университетом управления. Средняя зарплата выпускников этих вузов составил 115 тыс. руб. Для ГУУ эта цифра выросла на 5%, или 5 тыс. руб.

На десятом месте со средним заработком выпускников в 110 тыс. руб. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте и Пермский государственный национальный исследовательский университет. У выпускников РАНХиГС зарплата за год выросла также на 5 тыс. руб. (5%), а в Пермском ГНИУ она осталась на том же уровне, поэтом университет также спустился с девятой строчки на десятую.

Для рейтинга SuperJob отбирал резюме на поиск работы в правовой сфере, размещенные не позже чем за год до публикации исследования. В рейтинге учитывают зарплатные ожидания как в Москве, так и в регионах, которые корректируются с учетом региональных IT-коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда. Всего в рейтинг юридических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 39 городов. В исследовании принимают участие государственные вузы, как классические, так и профильные.

На рынке много юристов

Как рассказали РБК в SuperJob, количество вакансий в юридической отрасли за год снизилось на 18%. В компании отметили, что такая тенденция характерна для всего рынка труда России в первом полугодии 2025 года. В прошлом году спрос на юристов, наоборот, вырос на 20%.

Число резюме за год выросло на 16%, а учитывая, что в прошлом году оно практически не росло, за два года динамика составила +18%, отметили в SuperJob.

В то же время юридическая отрасль остается высококонкурентной сферой, так как количество резюме значительно превышает число вакансий, следует из данных сервиса. Структура спроса и предложения на рынке труда не совпадает: больше всего вакансий (40%) для юристов со стажем работы в правовой сфере 1–3 года и 3–6 лет (34%), а среди соискателей преобладают профи со стажем от шести лет (таких 88%), отметили в SuperJob. Также важно, что чуть более половины кандидатов составляют не безработные, а работающие: они вышли на рынок труда искать лучших условий в найме, в частности по зарплате, указали в SuperJob.

По словам управляющего партнера московского адвокатского бюро Loyal Partners Дениса Алехина, на рынке ощущается избыток молодых специалистов. «Конкурс высокий — резюме приходит очень много. Но, к сожалению, среди этого потока не так часто встречаются те, кто уже определился со своей профессиональной траекторией и готов серьезно вкладываться в работу, поэтому мы особенно ценим тех, кто уже сейчас понимает, чего хочет от профессии, готов много работать, учиться и расти вместе с командой», — пояснил он.

Также, указал Алехин, в бюро строго не ориентируются на вуз, который окончил кандидат. Если специалист окончил престижное учебное заведение — это плюс, но важнее личные и профессиональные качества самого кандидата такие как ответственность, нацеленность на результат, внимательность к деталям, желание учиться и развиваться, сказал эксперт. По его словам, большим преимуществом для кандидата будет участие в юридических конкурсах, научных конференциях. Еще один важный маркер — практика в юридических компаниях или судах, который показывает заинтересованность в профессии и определенную зрелость, понимание реальной юридической практики.

Для юридической фирмы CLS, напротив, вуз, который окончил кандидат, имеет большое значение. «Так как требования к опыту у нас минимальны, вуз становится одним из ключевых критериев. Мы предпочитаем кандидатов из ВШЭ, СПбГУ, МГУ, МГЮА, МГИМО. Большинство наших юристов сами закончили эти вузы и хотят видеть в своей команде юристов с хорошей теоретической подготовкой», — пояснила РБК директор по персоналу юрфирмы Яна Чеповецкая.

Отбирая резюме, наряду с вузом компания также обращает внимание на знание английского языка, опыт стажировок и участие в игровых процессах и конкурсах. «Так что при принятии решения о приеме на работу начинающего специалиста мы учитываем комплекс факторов: вуз, знания права, уровень владения английским языком, мотивацию и амбиции», — указала Чеповецкая. По ее мнению, на рынке нет переизбытка выпускников, которые действительно настроены на построение карьеры и готовы инвестировать в нее большое количество энергии и времени.