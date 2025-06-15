Минтруд впервые ранжировал вузы по трудоустройству и зарплате выпускников

Региональные вузы возглавили рейтинги в нескольких специальностях: Университет ИТМО готовит самых востребованных бакалавров в области математики, а магистров — филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зачем Минтруд подготовил 81 рейтинг трудоустройства выпускников

Минтруд 15 июня впервые опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Как подчеркивают в ведомстве, рейтинг не интегральная оценка образовательных организаций, он сформирован только по двум показателям: доле трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данные о среднемесячной медианной зарплате за второй год после выпуска. Данные для рейтинга о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора, а о заработной плате — из Социального фонда.

Всего был сформирован 81 рейтинг, для вузов — 34. В 14 из них первое место заняли московские вузы, в 20 — региональные, в том числе четыре вуза из Санкт-Петербурга, два вуза из Московской области, следует из опубликованных данных. Лидер среди регионов — Санкт-Петербург, вузы которого заняли четыре первых места в рейтингах, за ним идут Якутия (два вуза) и Московская область (три вуза).

Рейтинги вузов формировались по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура. К тому же по направлениям подготовки вузы поделили на две группы по численности выпускников — больше или меньше медианного значения (само значение не публиковалось). Колледжи рейтинговали по 24 приоритетным отраслям экономики, они также поделены на группы по численности выпускников.

Если вуз готовит студентов по нескольким направлениям, то он присутствует в разных рейтингах. Например, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова фигурирует в 21 рейтинге, Дальневосточный федеральный университет — в 15, НИУ ВШЭ — в 11 (филиалы вузов в рейтинге посчитаны как отдельные образовательные учреждения).

«В основе рейтингов — деперсонализированная база о трудоустройстве, которая каждый год будет пополняться почти 1,5 млн новых записей о выпускниках со всей страны. Это многократно превосходит возможности любых экспертных оценок, опросов, выборок. Такой массив собран и сопоставлен впервые», — оценил новизну рейтинга директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По мнению директора Института исследований экономики «Яков и партнер» Елены Кузнецовой, рейтинг поможет принять более информированное решение при выборе образовательного учреждения, он дает возможность заметить интересные вузы или колледжи, о которых раньше не знали, но у которых высокие показатели по трудоустройству.

Из рейтинга видно, что высокий уровень образования и хорошие шансы на трудоустройство есть не только в столице, но и в самых разных регионах страны, продолжает Кузнецова: «Если посмотреть на топ-30–50 вузов и колледжей по разным направлениям, то среди них много региональных учебных заведений, они обгоняют некоторые образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга». Их высокие показатели можно объяснить тесными связями с работодателями, а программы обучения хорошо подстроены под реальные запросы рынка труда, сказала РБК Кузнецова.

Какие вузы готовят самых востребованных бакалавров

Самых востребованных инженеров (по направлению «инженерное дело, технологии, технические науки» учитывались также обучавшиеся архитектуре, аэронавигации и т.д.) среди университетов с числом выпускников выше медианного готовит университет Иннополис. Расположенный в Татарстане вуз получил итоговый индекс 2,19 балла. На втором месте НИУ ВШЭ с 2,09 балла, на третьем — МИФИ (1,95 балла), а его обнинский филиал занял шестое место. Четвертое место занял Заполярный госуниверситет, а пятое — Финансовый университет при правительстве России. Седьмое место у МГТУ им. Баумана, замыкают десятку Новосибирский национальной исследовательский госуниверситет, РЭУ им. Плеханова и Университет ИТМО.

В первую тройку вузов, готовящих самых востребованных на рынке труда бакалавров по направлению «математические и естественные науки», вошли два вуза из Санкт-Петербурга: Университет ИТМО рейтинг возглавил (2,63 балла), а ЛЭТИ им. Ленина занял третье место (2,51 балла). Все остальные места в десятке заняли московские вузы: на втором месте МИФИ, на четвертом НИУ ВШЭ, за которым расположились МЭИ, МИСИ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет при правительстве России, МФТИ, МТУСИ. МГУ им. М.В. Ломоносова в десятку не вошел, заняв 11-е место.

Однако абсолютным лидером по значению индекса качества трудоустройства среди бакалавров стал МФТИ, набравший 3,05 балла. Он расположился в группе университетов с численностью выпускников меньше медианы по направлению.

Рейтинг вузов, готовящих бакалавров по медицине (в этой категории помимо фундаментальной и клинической медицины еще ветеринария, фармация и сестринское дело), возглавил Северный государственный медицинский университет, получивший 1,29 балла.

Всего в первую десятку вошло 15 вузов (с учетом того, что некоторые места поделили несколько образовательных учреждений), из которых в Москве расположены три. Это поделившие второе место Первый медуниверситет им. Сеченова и Медуниверситет им. Пирогова (1,22 балла) и РУДН, поделивший пятое место с Тихоокеанским медуниверситетом.

У выпускников медицинских университетов уровень трудоустройства традиционно довольно высокий независимо от региона обучения, при этом заработная плата может иметь отличия, что обусловлено как территориальными коэффициентами — районный и северный, так и в целом экономическим уровнем развития каждого отдельно взятого субъекта, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. «С учетом этого неудивительно, что в топ специалитета попали вузы, находящиеся на северных территориях, где в структуру заработной платы включен достаточно высокий северный коэффициент. Более того, это позитивный сигнал о том, что значительное число ребят остаются в регионе обучения», — говорится в поступившем в РБК пояснении Семеновой.

По направлению «гуманитарные науки» (учитывались выпускники по языкознанию и литературоведению, истории и археологии, философии и др.) возглавил рейтинг Югорский государственный университет (1,55 балла). На втором месте Московский авиационный университет, на третьем — Институт русского языка им. Пушкина. Четвертое место у НИУ ВШЭ, пятое у Московского педагогического госуниверситета (МПГУ). МГУ им. Ломоносова на 14-й позиции (1,20 балла).

По направлению «культура» (подготовка по культурологии, социально-культурной деятельности, дизайну) первое место занял Технический университет им. Баумана (1,32 балла). На втором месте Московский политехнический университет, на третьем — МИРЭА, а на четвертом — НИУ ВШЭ, на пятом — ГАУГН и Университет им. Косыгина. МГУ им. Ломоносова на 24-м месте.

МИФИ лидирует по подготовке востребованных на рынке труда бакалавров по направлению «науки об обществе» (в эту группу входят психологические науки; экономика и управление (включая бизнес-информатику); юриспруденция; социология и социальная работа; политические науки и регионоведение; средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; сервис и туризм). На втором месте Российский университет медицины, на третьем — МГТУ им. Баумана, на четвертом — НИУ ВШЭ, на пятом — Финансовый университет.

Из 12 вузов, вошедших в десятку по направлению «образование и педагогические науки», четыре московских вуза, включая лидера рейтинга — Московской городской педагогический университет. Остальные участники первой десятки представляют ХМАО, Якутию, Мурманскую область, Приморский и Хабаровский края, Татарстан.

Какие вузы в лидерах рейтинга трудоустройства выпускников после магистратуры или ординатуры

По направлению «инженерное дело, технологии и технические науки» (в эту же категорию входят информатика и вычислительная техника, архитектура, оружие и системы вооружения, нанотехнологии) среди вузов с численностью выпускников больше медианного на первом месте Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1,91 балла. На втором месте — Финансовый университет при правительстве России (1,73 балла), на третьем — РЭУ им. Плеханова (1,61 балла), на четвертом — расположенный в Татарстане Университет Иннополис (1,56 балла).

Позиции с пятой по девятую заняли московские вузы: МИФИ, Сколковский институт науки и технологий, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МИЭТ, Университет нефти и газа им. Губкина, замыкает десятку Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики (1,26 балла). МГУ им. Ломоносова по этому направлению подготовки в рейтинге занял 24-е место из 66 возможных (1,10 балла).

По направлению «математические и естественные науки» (в эту категорию входят математика и механика, компьютеры и информационные науки, физика и астрономия, химия, биология) на первом месте нижегородский филиал НИУ ВШЭ (2,32 балла), на втором месте, как и в предыдущей категории, — Финансовый университет при правительстве России (2,07 балла), на третьем — московский кампус НИУ ВШЭ (1,92 балла), на пятом — Сколковский институт науки и технологий (1,83 балла), на шестом — петербургский филиал НИУ ВШЭ. В десятку также вошли МФТИ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МЭИ. МГУ им. Ломоносова — на 17-м месте (1,19 балла).

По направлению «здравоохранение и медицинские науки» в первой пятерке рейтинга три медицинские организации департамента здравоохранения Москвы: на первом месте Морозовская детская городская клиническая больница (1,59 балла), на втором — Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского (1,50 балла), на четвертом — Московский клинический научно-практический центр им. Логинова. На третьем месте Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского Минздрава (1,45 балла), на пятом — Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава в Калужской области (1,43 балла).

В десятку также вошли якутский Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова, Сургутский госуниверситет, Ханты-Мансийская государственная медакадемия, девятое место поделили петербургский Институт мозга человека им. Бехтеревой РАН и Красноярский государственный медуниверситет им. Войно-Ясенецкого, замыкает десятку Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова.

По направлению «образование и педагогические науки» в первую десятку вошло семь региональных вузов. Лидером стал Амурский госуниверситет (1,74 балла). На втором месте Московский городской педуниверситет (1,51 балла), на третьем — Сургутский госуниверситет (1,44 балла). Четвертое место у Сургутского педуниверситета, пятое — у Сахалинского госуниверситета. Пятое и шестое места у московских Государственного университета просвещения и Московского психолого-педагогического университета. На восьмом месте Нижневартовский госуниверситет. Замыкают десятку Московский педагогический госуниверситет, Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова и Государственный социально-гуманитарный университет.

По направлению «культура» (здесь учитывалось образование по культурологии, музеологии и дизайну) на первом месте Московский политехнический университет — 1,88 балла. На втором — Госуниверситет гуманитарных наук (ГАУГН) — 1,49 балла. Третье и четвертое место заняли региональные вузы — Дальневосточный федеральный университет (1,43 балла) и Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова (1,41 балла).

Московский институт культуры обошел в рейтинге НИУ ВШЭ, на седьмом месте — Художественно-промышленный университет им. Строганова (1,20 балла). В десятку также вошли РГГУ, Самарский институт культуры и Казанский федеральный университет. МГУ им. Ломоносова в этом рейтинге на 11-м месте с 1,14 балла.

По направлению «науки об обществе» (психологические, экономика и управление, юриспруденция, социология, политические науки и регионоведение, СМИ, сервис и туризм) лидером стала негосударственная Российская экономическая школа (1,63 балла), на втором месте Московский городской университет управления правительства Москвы им. Лужкова (1,55 балла), на третьем — МИСИС, на четвертом — петербургский Национальный университет информационных технологий, механики и оптики, на пятом — Финансовый университет при правительстве России. В десятку также вошли НИУ ВШЭ, МИФИ, Исследовательский центр частного права им. Алексеева, Московский государственный строительный университет, РЭУ им. Плеханова, Всероссийская академия внешней торговли и петербургский ВОЕНМЕХ им. Устинова. МГУ им. Ломоносова занял 14-е место (1,27 балла). Московский МГИМО в этом рейтинге занял 15-е место, поделив его со своим одинцовским филиалом и Университетом мировых цивилизаций им. Жириновского.

Первое место рейтинга по гуманитарным наукам (в числе которых языкознание и литературоведение, история и археология, философия, физкультура) возглавили Институт русского языка им. Пушкина и Московский городской пединститут (1,49 балла). На втором месте филиал Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде (1,37), на третьем — расположенный в Якутии Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова (1,33), на четвертом месте Московский государственный лингвистический университет (1,29), замыкает пятерку Тихоокеанский госуниверситет (1,28). МГУ им. Ломоносова в этом рейтинге вошел в десятку — он на восьмом месте, которое поделил с Югорским государственным университетом. Замкнули десятку Госуниверситет просвещения и Сибирский федеральный университет.