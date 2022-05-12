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Число дорожных камер сократилось впервые за всю историю их применения

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Количество камер на российских дорогах в 2021 году уменьшилось впервые в истории применения систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Общее число дорожных камер — мобильных и стационарных — составило 20,4 тыс. штук. Для сравнения, годом ранее их было 20,7 тыс.

На российских дорогах камеры видеонаблюдения появились в 2008 году, когда была утверждена федеральная программа по безопасности дорожного движения. С 2011 года и вплоть до 2020 года их число постоянно росло, следует из отчета научного центра МВД, за более ранние годы ведомство статистику в отчете не приводит.

Сокращение общего парка камер в 2021 году произошло за счет вывода из эксплуатации 300 мобильных комплексов фотовидеофиксации, число стационарных дорожных камер осталось неизменным — 17,2 тыс. устройств.

При этом большая часть правонарушений, выявленных ГАИ, — 88% или 160,8 млн случаев — были выявлены именно с помощью дорожных камер, и только 12% (22,2 млн случаев) без таковых. Научный центр МВД также указывает, что с увеличением количества дорожных камер (+300% с 2011 года) растет и число пресеченных с их использованием административных правонарушений на (+ 893%). При этом общее количество ДТП за тот же период сократилось на 33,3%, а число погибших в ДТП — на 42,2%.

Дорожные камеры выписали в 2021 году более 100 млрд руб. штрафов
Общество
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Научный центр МВД указывает на прямую связь между работой камер и снижением аварийности. Если в 2011 году с помощью 5 тыс. устройств было выявлено 16 млн нарушений и зарегистрировано почти 200 тыс. дорожных аварий, то по итогам 2021 года 20 тыс. камер зафиксировали 160 млн нарушений, а число ДТП уменьшилось до 133 тыс.

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В то же время, указывает научный центр МВД, наличие камеры на опасном участке не гарантирует полного исключения возникновения ДТП: в местах работы комплексов фотовидеофиксации нарушений в 2021 году зарегистрировано 3 130 ДТП (+8,1%), в результате которых погибли 290 (+1,8%) и получили ранения 4 087 (+6,4%) человек.

Всего за прошлый год на водителей и автовладельцев ГИБДД  наложила 179,5 млн штрафов на сумму 128,3 млрд руб. При этом с помощью камер было выписано 160,7 млн постановлений на сумму 104,1 млрд руб.

Оплатили нарушители чуть больше половины выписанных в 2021 году штрафов — 56,6%. Это больше, чем в 2020 году, когда оплачены к концу отчетного периода были только 51%. Более чем из 100 млрд руб., выписанных по камерам, штрафов оплатили на конец 2021 года года 60,3 млрд руб.

При этом треть всех штрафов приходится на Москву и Московскую область, где развита сеть дорожных видеокамер. Рекордсмен по количеству штрафов — Москва с 31,9 млн постановлений (из них по камерам — 30,7 млн) на 23,7 млрд руб. Второе место принадлежит Московской области: 30,1 млн штрафов (из них 28,9 млн — по камерам) на 18 млрд руб.

В Санкт-Петербурге выписали за прошлый год 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб., в Татарстане — 8,9 млн штрафов на 6,3 млрд руб., в Краснодарском крае — 6,3 млн штрафов на 4,6 млрд руб. Меньше всего штрафов выписали за год на Чукотке — чуть более 6 тыс. за год на 8 млн руб. В этом регионе вообще нет дорожных видеокамер.

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Теги
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