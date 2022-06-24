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Общество ,  
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В России 1 июля запустят «витрину данных» о злостных нарушителях ПДД

С помощью платформы компании смогут узнать, не лишали ли водителя прав и часто ли он нарушал ПДД. Изначально систему планировалось ввести в эксплуатацию в 2021 году
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

База данных о злостных нарушителях ПДД — «Витрина данных ГИБДД» — заработает 1 июля, следует из приказа МВД. Она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие прав и многократных нарушений.

«Витрина» будет использоваться «для предоставления данных по компетенции Госавтоинспекции» при межведомственном обмене, отмечается в приказе.

Согласно документу, со следующего месяца также будут введены в эксплуатацию две другие подсистемы Госавтоинспекции: «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД». В последней будет содержаться информация об объектах контроля, соблюдения ими обязательных требований, результатах надзорных мероприятий — с помощью этой подсистемы будет автоматизирован процесс надзора в области безопасности дорожного движения. «Оперативная выборка данных» будет использоваться «для обеспечения оперативно-служебной деятельности органов, организаций и подразделений» МВД «посредством осуществления выборки по произвольному реквизитному составу из банков данных» информационной системы Госавтоинспекции и других внешних источников информации.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

О планах создать цифровую базу нарушителей правил ГИБДД сообщила еще в 2019 году. Туда обещали внести информацию как о россиянах, так и об иностранцах. Изначально планировалось, что платформа заработает в начале 2021 года, однако впоследствии сроки были сдвинуты. В Госавтоинспекции рассматривали возможность запретить злостным нарушителям и водителям, которых лишали прав, работать в сфере пассажирских перевозок.

В апреле текущего года руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что открытая цифровая платформа с информацией о водителях должна включать медицинские сведения о них и данные об их образовании.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ГИБДД МВД ПДД нарушение ПДД

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