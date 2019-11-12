Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников

Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество

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Конституционный суд России признал законность нормы о конфискации имущества не только у чиновников и их родственников, но и у друзей или знакомых обвиняемых, пишут «Ведомости».

Норма закреплена в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Согласно решению Конституционного суда, суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.

По определению Конституционного суда, конфискация имущества «относится к особым правовым мерам» и направлена на противодействие коррупции и защиту «конституционно значимых ценностей». При этом собственники могут предоставить суду доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество.

Суд рассматривал жалобы бывшего замначальника управления Т главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, а также его родителей, сестры и бывших сожительниц. По мнению заявителей, изъятие у друзей, матери и отца Захарченко имущества на 9 млрд руб. было незаконным, поскольку Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы бывшего силовика.

По мнению адвоката Захарченко Александра Горбатенко, решение суда говорит о том, что в доход государства может быть обращено имущество любого человека, уличенного в связях с коррупционерами, если они не смогут доказать законность его происхождения.