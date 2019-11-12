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Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Конституционный суд России признал законность нормы о конфискации имущества не только у чиновников и их родственников, но и у друзей или знакомых обвиняемых, пишут «Ведомости».

Норма закреплена в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Согласно решению Конституционного суда, суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.

По определению Конституционного суда, конфискация имущества «относится к особым правовым мерам» и направлена на противодействие коррупции и защиту «конституционно значимых ценностей». При этом собственники могут предоставить суду доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество. 

Суд рассматривал жалобы бывшего замначальника управления Т главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, а также его родителей, сестры и бывших сожительниц. По мнению заявителей, изъятие у друзей, матери и отца Захарченко имущества на 9 млрд руб. было незаконным, поскольку Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы бывшего силовика. 

По мнению адвоката Захарченко Александра Горбатенко, решение суда говорит о том, что в доход государства может быть обращено имущество любого человека, уличенного в связях с коррупционерами, если они не смогут доказать законность его происхождения. 

В сентябре адвокат Захарченко Валерия Туникова попросила Минюст объяснить ей, на каком основании изымаются деньги. По словам защитника, суды изымают средства, не выясняя, были ли они получены от реализации имущества. Кроме того, Туникова напомнила, что по действующему законодательству государство вправе изымать только объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги.  

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы обратил в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. Также у экс-полковника изъяли слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машин-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Иск к Захарченко и его семье в октябре 2017 года подала Генпрокуратура, стоимость принадлежащего им имущества оценивалась более чем в 9 млрд руб. В июле прошлого года эти деньги были перечислены на счет казначейства.    

Бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Силовику предъявили обвинение в получении взяток от предпринимателей (ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и воспрепятствовании расследованию (ст. 294 УК РФ). При обыске в машине Захарченко и квартире его сестры было обнаружено более $120 млн и €2 млн. В июне 2019 года суд приговорил экс-полковника к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн руб. В октябре суд смягчил приговор, назначив Захарченко срок в 12 лет и шесть месяцев.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Захарченко, Конституционный суд
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