В Австралии переименовали названные в честь короля Бельгии Леопольда горы

Теперь горный хребет будет носить название, составленное из двух слов на языках местных жителей. Власти Австралии отмечают, что так хребет назывался задолго до рождения короля Леопольда

Горы Wunaamin-Miliwundi (Фото: benwyatt / Twitter)

Власти Австралии приняли решение переименовать горы, которые были названы в честь бельгийского короля Леопольда и носили название King Leopold Ranges. Теперь гряда будет называться Wunaamin-Miliwundi — это комбинация названий на языках местных жителей. Об этом заявил министр по делам аборигенов штата Западная Австралия Бен Уайатт в своем Twitter-аккаунте.

«В 1879 году [австралийский путешественник] Александр Форрест увидел эти великие кимберлийские хребты и с благоговением назвал их в честь бельгийского короля Леопольда. Сегодня мы официально переименовали их в горы Wunaamin-Miliwundi — название, которые они носили задолго до того, как король родился», — говорится в сообщении Уйатта.

Он также отметил, что переименовать хребет хотели представители местного населения, его слова передает австралийский телеканал ABC. Название Wunaamin-Miliwundi включает в себя два традиционных наименования этих гор, уточнил Уайатт. «Это гораздо более уместное название для того, чем эти горы являются, и для того, что они представляют собой в качестве главной достопримечательности округа Кимберли», — сказал министр.

ABC отмечает, что Леопольд II не имел никаких связей с Австралией и никогда не посещал регион, в котором располагаются горы, названные в его честь. Форрест выбрал короля за его интерес к исследованиям, уточняет издание.