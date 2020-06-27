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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму смягчили санитарные нормы для отдыхающих

Отдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаторно-курортных учреждений Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

В частности, теперь при заселении туристам не нужно предоставлять справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Для того, чтобы отдохнуть в Крыму, потребуются только справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение последних двух недель.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, смягчение условий заселения произошло благодаря совместной работе министерства и Роспотребнадзора.

«Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019для тех, кто приезжает в санаторий», — заявил Волченко. Он отметил, что теперь требования для заселения в отели и санатории стали одинаковыми.

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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

При этом для отдыхающих сохраняется масочный режим в закрытых помещениях, а на пляжах оборудование и малые формы должны расставляться с учетом социальной дистанции.

Курортный сезон в Крыму открылся с 15 июня — с этого дня санатории и объекты туризма открылись для жителей полуострова. Для остальных отдыхающих Крым будет доступен с 1 июля.

По словам Волченко, жители других регионов могут «смело бронировать» отдых на полуострове. Министр рассказал, что за два месяца им поступило около 6 тыс. обращений от граждан, которые интересовались возможностью отдохнуть в Крыму этим летом.

Теги: Крым, коронавирус, отдых
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