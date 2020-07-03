ФСБ задержала группу сторонников халифата на Северном Кавказе

Члены экстремистской группировки вербовали новых сторонников, у них нашли лекции проповедников, религиозную литературу и оружие

Видео: ФСБ России

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Сотрудники ФСБ задержали группу экстремистов в Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства, поступившем в РБК.

Пятеро задержанных были членами религиозной группы «Ат-Такфир валь-Хиджра», внесенной в России в список экстремистских организаций. Своей целью ее сторонники ставят создание халифата на Северном Кавказе.

«Такфириты вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата», — говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.