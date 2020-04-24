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В Дагестане задержали экстремиста за призыв к отказу от светских законов

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Федеральная служба безопасности России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД России задержала в Дагестане участника запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По данным ведомства, мужчину задержали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса («Организация деятельности экстремистской организации»).

Задержанному вменяют пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых участников. Помимо этого участник призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества «в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления», указывает ФСБ.

Дома у задержанного обнаружили псевдорелигиозную литературу и электронные носители информации с материалами экстремистского характера.

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Фото: ТАСС

По данным Следственного комитета, задержанным оказался 40-летний житель Дагестана, который организовал деятельность группировки на территории республики в 2014 году.

Международная религиозно-экстремистская группировка «Ат-Такфир Валь-Хиджра» была создана в Египте в начале 1970-х годов Шукри Мустафой. Власти Египта запретили ее деятельность в 1977 году, Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил на территории России деятельность религиозного объединения 15 сентября 2010 года.

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В середине января в Дагестане задержали шестерых участников этой группировки, которую в 2013 году на территории республики организовал Багавудин Омаров. Все задержанные являются гражданами России.

Теги: Дагестан, ФСБ, экстремистская организация, Следственный комитет России ..., МВД России
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