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В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов

В Казани раскрыли ячейку экстремистской группировки, в составе которой были трое россиян и один украинец. Они готовились к выезду в Сирию
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.

По данным ведомства, группа джихадистов готовила ряд преступлений. Они планировали собрать деньги и выехать в Сирию для вступления в ряды террористов. В Казани они сформировали ячейку «Ат-Такфир валь-Хиджра», в составе которой были три россиянина и один гражданин Украины.

По четырем адресам сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски и задержания. Они обнаружили религиозную литературу «джихадистского толка», холодное оружие и электрошокер.

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Против всех членов группы возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистского сообщества» (ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК).

В конце января сотрудники ФСБ отчитались о раскрытии ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра» в Дагестане. Оперативники задержали шестерых человек, у них также нашли экстремистскую литературу.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Казань, Татарстан, ФСБ
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