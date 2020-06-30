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ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Связанный с «Исламским государством» гражданин России собирался устроить взрыв, а затем покинуть страну
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, поступившем в РБК.

По информации ФСБ, задержанный 1990 года рождения готовил взрыв бомбы у административного здания. После атаки он планировал уехать на Ближний Восток воевать за «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

У мужчины оперативники обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписку с боевиками «Исламского государства», находящимися за границей.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

Власти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК. Решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК.

На видео, которое распространил Центр общественных связей ФСБ, показано задержание мужчины, который позже указал на тайник.

В конце мая Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об уничтожении в Дагестане шестерых боевиков, связанных с «Исламским государством» и готовивших теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

30 апреля НАК сообщил о ликвидации трех боевиков, причастных к террористической деятельности, в Екатеринбурге. В ходе операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: Северная Осетия, Владикавказ, теракт
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