ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Связанный с «Исламским государством» гражданин России собирался устроить взрыв, а затем покинуть страну

Фото: ФСБ России

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, поступившем в РБК.

По информации ФСБ, задержанный 1990 года рождения готовил взрыв бомбы у административного здания. После атаки он планировал уехать на Ближний Восток воевать за «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

У мужчины оперативники обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписку с боевиками «Исламского государства», находящимися за границей.

Видео: ФСБ России

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Власти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК. Решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК.