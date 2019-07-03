СМИ нашли очевидцев аварии на секретном подводном аппарате Минобороны

Несколько рыбаков, которые ведут нелегальный промысел в одной из бухт Баренцева моря, увидели всплывший подводный аппарат неподалеку от острова Кильдин. По их словам, за подлодкой шли военный корабль и два буксира

Фото: ТАСС

Мурманское издание «СеверПост» нашло рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подводной лодки, на которой был размещен секретный подводный аппарат Минобороны, где произошел пожар.

Как рассказал один из них, вечером 1 июля они шли в сторону острова Кильдин на лодке. Примерно в 21.30 по местному времени рыбаки увидели, как на поверхности воды появилась подлодка.

«Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал рыбак. После этого он с напарниками зашел в одну из бухт, откуда начал наблюдать за происходящим.

По словам очевидца, спустя некоторое время к всплывшему аппарату подошел военный корабль и два буксира.