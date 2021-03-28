Фургал сообщил наблюдателям об угрозах со стороны следствия

Также губернатор сказал, что хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит», сообщает правозащитница Марина Литвинович

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО «Лефортово», сказал правозащитникам, что «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей». Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в Telegram.

«[Фургал] рассказывает, что 7 дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом. Потом Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит», — написала Литвинович.

По ее словам, сотрудник СИЗО «Лефортово» прервал беседу правозащитников с Фургалом. Перед уходом экс-губернатор попросил передать адвокатам, что хочет встречи с журналистами.

Фургала задержали в июле прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в в 2004–2005 годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО «Лефортово», а вскоре президент снял его с должности. Фургал не признает вину, в начале марта его арест продлили до 8 июня.