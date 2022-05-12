В деле Фургала появился новый посредник
В уголовном деле против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появился новый обвиняемый — бывший местный криминальный авторитет и предприниматель Михаил Тимофеев, предполагаемый посредник между заказчиком и исполнителями убийств. Об этом стало известно на заседании Люберецкого горсуда, который в среду начал рассматривать дело об убийствах бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на предпринимателя Александра Смольского, сообщает «Коммерсантъ».
Заочное обвинение ему было предъявлено еще в мае прошлого года, а в декабре СК объявил его в международный розыск. Тимофеев скрывается за границей, уточняет издание. По данным хабаровской «Комсомольской правды», он был организатором преступной группировки, состоящей примерно из 300 человек. В 2011 году его арестовали и приговорили к восьми годам колонии. При аресте выяснилось, что Тимофеев — помощник Фургала, который в то время был депутатом Госдумы.
При этом на стадии предварительного следствия и ознакомления обвиняемых с материалами дела фамилия «посредника» упоминалась в них лишь в описательной части преступлений, Тимофеев не числился среди обвиняемых или свидетелей. Поэтому на заседании суда все четверо подсудимых (Фургал, его бывший помощник и предполагаемый посредник Андрей Карепов, предполагаемый исполнитель убийств Андрей Палей и совершивший, по версии СК, неудачное покушение на Смольского Марат Кадыров) заявили протест, указав, что после появления в материалах дела нового фигуранта им должны заново предъявить обвинения. Фургал вообще попросил не начинать заседания, потому что он не успел до конца изучить документы. Ходатайства были отклонены.
Фургала арестовали в июле 2020 года. Вскоре после этого президент Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. В октябре 2021 года Генпрокуратура утвердила обвинение Фургалу и «трем его соучастникам».
По версии СК, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили Зорю и Булатова и покушались на убийство Смольского. На заседании в среду прокурор заявил, что в 2004 году будущий губернатор занимался скупкой лома черного металла и создал организованную группу для убийств конкурентов, пишет «Коммерсантъ». У истоков группировки стоял бывший партнер Фургала Николай Мистрюков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.
Фургал вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
В ноябре экс-губернатору предъявили новые обвинения, в том числе в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере и превышении полномочий.