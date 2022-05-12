В деле Фургала появился новый посредник

В материалах дела упомянут бывший помощник Фургала, предприниматель и организатор крупной преступной группировки Михаил Тимофеев. Обвинение ему предъявили в прошлом году — заочно, так как он скрывается за границей

Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В уголовном деле против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появился новый обвиняемый — бывший местный криминальный авторитет и предприниматель Михаил Тимофеев, предполагаемый посредник между заказчиком и исполнителями убийств. Об этом стало известно на заседании Люберецкого горсуда, который в среду начал рассматривать дело об убийствах бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на предпринимателя Александра Смольского, сообщает «Коммерсантъ».

Заочное обвинение ему было предъявлено еще в мае прошлого года, а в декабре СК объявил его в международный розыск. Тимофеев скрывается за границей, уточняет издание. По данным хабаровской «Комсомольской правды», он был организатором преступной группировки, состоящей примерно из 300 человек. В 2011 году его арестовали и приговорили к восьми годам колонии. При аресте выяснилось, что Тимофеев — помощник Фургала, который в то время был депутатом Госдумы.

При этом на стадии предварительного следствия и ознакомления обвиняемых с материалами дела фамилия «посредника» упоминалась в них лишь в описательной части преступлений, Тимофеев не числился среди обвиняемых или свидетелей. Поэтому на заседании суда все четверо подсудимых (Фургал, его бывший помощник и предполагаемый посредник Андрей Карепов, предполагаемый исполнитель убийств Андрей Палей и совершивший, по версии СК, неудачное покушение на Смольского Марат Кадыров) заявили протест, указав, что после появления в материалах дела нового фигуранта им должны заново предъявить обвинения. Фургал вообще попросил не начинать заседания, потому что он не успел до конца изучить документы. Ходатайства были отклонены.

Фургала арестовали в июле 2020 года. Вскоре после этого президент Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. В октябре 2021 года Генпрокуратура утвердила обвинение Фургалу и «трем его соучастникам».

По версии СК, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили Зорю и Булатова и покушались на убийство Смольского. На заседании в среду прокурор заявил, что в 2004 году будущий губернатор занимался скупкой лома черного металла и создал организованную группу для убийств конкурентов, пишет «Коммерсантъ». У истоков группировки стоял бывший партнер Фургала Николай Мистрюков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фургал вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

Читайте на РБК Pro Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы

В ноябре экс-губернатору предъявили новые обвинения, в том числе в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере и превышении полномочий.