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Общество ,  
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Евтушенков о бизнесе и IPO, минимум инвестиций за 6 лет. Главное за ночь

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков о «жадности» бизнеса и IPO, минимальная активность зарубежных инвесторов, иск Независимой нефтегазовой компании к РБК, оппозиция Израиля сформировала правительство — в обзоре РБК

Интервью владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм групп», которые контролирует инвестиционная компания АФК «Система», «принципиально готовы» к выходу на биржу, рассказал в интервью РБК владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Однако, по его его словам, в ближайшие три месяца этого не случится, так как IPO не является самоцелью.

  • Говоря о причинах роста цен на социально значимые продукты и «жадности» бизнеса, Евтушенков отметил, что правительство, вероятно, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми».
  • Евтушенков также рассказал, как оценивает последствия выплаты в 100 млрд руб. «Роснефти» в рамках мирового соглашения между компаниями. По его словам, эта история важна для «Системы», так как повлияла на вектор развития компании, перенаправив ее интерес от компаний «старой экономики» к проектам экономики новой. «Лично мне, как человеку, это даже доставляет гораздо больше удовольствия», — рассуждает он.

Что владелец АФК «Система» думает об управлении чужими деньгами, почему не состоялась покупка банка «Тинькофф», а также о том, какая трансформация ждет МТС, читайте в полной версии интервью:

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года

Зарубежные инвесторы в 2020 году вложились в 141 российский проект, следует из подсчетов аудиторско-консалтинговой компании EY. Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191.

  • Показатель прошлого пандемийного года — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили всего 125 российских проектов. Помимо пандемии, в России был и специфический фактор, который сдерживал прямые иностранные инвестиции, — геополитические риски.
  • Падение числа проектов с прямыми иностранными инвестициями было характерно и для всего мира в целом, и для Европы. В Европе число проектов, куда вложились иностранные инвесторы, снизилось на 13%. Во всем мире объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42%, до уровня 1990-х годов.
Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Инвесторы из каких стран вкладывались в российские проекты, несмотря на геополитику и пандемию, читайте в материале РБК:

Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года
Бизнес
Фото:Simon Dawson / Bloomberg

Суд в Москве начал рассматривать иск ННК к РБК на 500 млн руб.

Арбитражный суд Москвы 2 июня начал рассмотрение иска Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, к РБК на 500 млн руб.

  • В эту сумму компания оценила размер нематериального (репутационного) вреда, который, по ее мнению, могла нанести статья РБК «Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова», опубликованная 2 декабря 2020 года. Обоснование суммы в иске не приводится.
  • «Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.
    Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн
    Бизнес
    Эдуард Худайнатов

Израильская оппозиция договорилась о правительстве без Нетаньяху

В Израиле лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид сообщил президенту страны о формировании нового коалиционного правительства, в случае утверждения которого нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавлявший правительство более десяти лет, покинет пост. Состав нового правительства должны утвердить президент и парламент.

  • Согласно договоренностям оппозиции, до сентября 2023 года премьером будет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид, который будет премьером до ноября 2025 года, когда истекут полномочия состава парламента.
  • Досрочные парламентские выборы прошли в Израиле 23 марта, после чего Нетатьяху занимался формированием правительства. Срок, отведенный ему для этого, истекал 5 мая. Незадолго до его конца Нетаньяху сообщил президенту Реувену Ривлину, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. После этого мандат на формирование правительства перешел к Лапиду.

За какими событиями следить сегодня:

  • Сборная России по хоккею встретится со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии. Начало встречи в 20:15 мск.
  • Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в двух песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Евтушенков АФК Система Инвестиции Интервью РБК Эдуард Худайнатов Биньямин Нетаньяху Израиль правительство иностранные инвесторы главные новости ...
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