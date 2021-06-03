Евтушенков о бизнесе и IPO, минимум инвестиций за 6 лет. Главное за ночь

Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года

Зарубежные инвесторы в 2020 году вложились в 141 российский проект, следует из подсчетов аудиторско-консалтинговой компании EY. Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191.

Показатель прошлого пандемийного года — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили всего 125 российских проектов. Помимо пандемии, в России был и специфический фактор, который сдерживал прямые иностранные инвестиции, — геополитические риски.

Падение числа проектов с прямыми иностранными инвестициями было характерно и для всего мира в целом, и для Европы. В Европе число проектов, куда вложились иностранные инвесторы, снизилось на 13%. Во всем мире объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42%, до уровня 1990-х годов.

Суд в Москве начал рассматривать иск ННК к РБК на 500 млн руб.

Арбитражный суд Москвы 2 июня начал рассмотрение иска Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, к РБК на 500 млн руб.

В эту сумму компания оценила размер нематериального (репутационного) вреда, который, по ее мнению, могла нанести статья РБК «Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова», опубликованная 2 декабря 2020 года. Обоснование суммы в иске не приводится.

«Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн Бизнес

Израильская оппозиция договорилась о правительстве без Нетаньяху

В Израиле лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид сообщил президенту страны о формировании нового коалиционного правительства, в случае утверждения которого нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавлявший правительство более десяти лет, покинет пост. Состав нового правительства должны утвердить президент и парламент.

Согласно договоренностям оппозиции, до сентября 2023 года премьером будет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид, который будет премьером до ноября 2025 года, когда истекут полномочия состава парламента.

Досрочные парламентские выборы прошли в Израиле 23 марта, после чего Нетатьяху занимался формированием правительства. Срок, отведенный ему для этого, истекал 5 мая. Незадолго до его конца Нетаньяху сообщил президенту Реувену Ривлину, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. После этого мандат на формирование правительства перешел к Лапиду.