Евтушенков о бизнесе и IPO, минимум инвестиций за 6 лет. Главное за ночь
Интервью владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова
Сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм групп», которые контролирует инвестиционная компания АФК «Система», «принципиально готовы» к выходу на биржу, рассказал в интервью РБК владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Однако, по его его словам, в ближайшие три месяца этого не случится, так как IPO не является самоцелью.
- Говоря о причинах роста цен на социально значимые продукты и «жадности» бизнеса, Евтушенков отметил, что правительство, вероятно, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми».
- Евтушенков также рассказал, как оценивает последствия выплаты в 100 млрд руб. «Роснефти» в рамках мирового соглашения между компаниями. По его словам, эта история важна для «Системы», так как повлияла на вектор развития компании, перенаправив ее интерес от компаний «старой экономики» к проектам экономики новой. «Лично мне, как человеку, это даже доставляет гораздо больше удовольствия», — рассуждает он.
Что владелец АФК «Система» думает об управлении чужими деньгами, почему не состоялась покупка банка «Тинькофф», а также о том, какая трансформация ждет МТС, читайте в полной версии интервью: