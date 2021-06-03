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Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года

В пандемийном 2020 году число российских проектов, которые получили инвестиции из-за рубежа, обвалилось на четверть, до уровней санкционного 2014 года. Помимо коронавируса важную роль сыграла геополитика
Фото: Vojtech Vlk / CTK / ТАСС
Фото: Vojtech Vlk / CTK / ТАСС

В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой компании EY из исследования инвестиционной привлекательности стран Европы (есть у РБК). Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191. Прошлогодний показатель — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили 125 российских проектов.

Примерно треть прямых иностранных инвестиций в 2020 году (31%) — вложения в уже существующие проекты, остальное — инвестиции в создание новых мощностей.

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Фото:Loren Elliott / Reuters

«Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях. Такие результаты для России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. На фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года», — отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Россия в сравнении с Европой и миром

В результате Россия потеряла несколько позиций в списке 20 самых привлекательных для инвестиций стран Европы, который EY составляет исходя из числа проектов с прямыми иностранными инвестициями. По итогам 2020 года она заняла 11-е место (опередив Италию, но уступив Португалии) по сравнению с восьмым-девятым местом годом ранее.

В целом падение числа проектов с прямыми иностранными инвестициями, учитывая пандемию, было характерно и для всего мира в целом, и для Европы, отмечает EY. Число проектов в Европе, в которые пришли инвестиции из-за рубежа, в 2020 году снизилось на 13%. Если же учитывать только европейские страны, где динамика была отрицательной, средний процент падения составил 21%. Во всем мире, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42%, до уровня 1990-х годов.

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Помимо пандемии в России был и специфический фактор, который сдерживал прямые иностранные инвестиции, — геополитические риски, отмечается в исследовании EY. 2020 год, в частности, отметился усилением санкционной риторики после отравления оппозиционного политика Алексея Навального и победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена.

Как считали

EY оценивала прямые иностранные инвестиции на основе данных из собственной базы EY European Investment Monitor. В расчетах не учитываются портфельные инвестиции, а также сделки слияний и поглощений. Информация об инвестициях попадает в базу, если иностранный инвестор купил более 10% компании и участвует в управлении. В прямых иностранных инвестициях учитываются вложения в акционерный капитал и материальные активы, реинвестированная прибыль и внутригрупповые кредиты.

Лидеры по инвестициям в Россию

Самыми активными в сфере прямых инвестиций в Россию стали бизнесмены из Германии, которые в 2020 году инвестировали в 26 российских проектов (на 28% меньше, чем за год до этого). Германия с 2014 года лишь однажды уступала первое место по инвестиционной активности — в 2018-м ее опередили США. Теперь США с Китаем делят второе-третье место с 15 проектами. Резко увеличили активность в России инвесторы из Италии, которые в 2020 году вложились в 13 проектов (вдвое больше, чем в 2019-м). Это позволило стране занять четвертое место среди самых активных по прямым иностранным инвестициям в Россию.

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Фото:Alexandre Schneider / Getty Images

В отраслевом разрезе подавляющее большинство проектов, получивших в прошлом году иностранные инвестиции, — в сфере производства (107). Здесь лидируют проекты в агропродовольственном секторе (42) и производстве машин и оборудования (21). Лидерство агросектора, где наиболее активны инвесторы из Германии и США, авторы исследования объясняют эффектом от действующего с 2014 года продовольственного эмбарго и импортозамещения. На третьем месте среди популярных у инвесторов секторов — производство мебели, стекла и керамики (11 проектов по сравнению с четырьмя в 2019-м). Сектор программного обеспечения и ИT-услуг по-прежнему на невысокой восьмой позиции с пятью проектами (вдвое меньше, чем годом ранее).

Резко сократились инвестиции в продажи и маркетинг — 12 проектов по сравнению с 52 в 2019 году. «В условиях пандемии многие компании снизили свою медийную активность и инвестиции в продвижение», — констатирует EY. В тройку наиболее привлекательных для иностранных инвесторов отраслей впервые вошли бизнес-услуги (восемь проектов, в три из них вложились инвесторы из Индии). Новые проекты в этой отрасли начали иностранные инжиниринговые и консалтинговые компании, указывают авторы исследования.

Из регионов с точки зрения привлекательности для прямых иностранных инвестиций в лидерах традиционно Москва и Подмосковье (41 проект прямых иностранных инвестиций), у Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 16 проектов.

Автор
Георгий Перемитин Георгий Перемитин
прямые иностранные инвестиции
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