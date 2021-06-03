Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн

Независимая нефтегазовая компания подала иск к РБК на 500 млн руб. Она требует опровергнуть фрагменты статьи о сделках по обмену активами с «Роснефтью». РБК уверен в объективности публикации

В среду, 2 июня, Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании начал рассмотрение иска Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, к РБК на 500 млн руб.

В такую сумму она оценила размер нематериального (репутационного) вреда, который, по ее мнению, могла нанести статья РБК «Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова», опубликованная 2 декабря 2020 года. Обоснование этой суммы в иске не приводится.

«Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.

В статье рассказывается о планах «Роснефти» купить у другой компании Худайнатова — «Нефтегазхолдинга» — Пайяхское месторождение на Таймыре, а также о намерении госкомпании продать доли в шести действующих активах. ННК не упоминается в этом тексте.

Материал был основан на заявлениях топ-менеджеров «Роснефти» — ее первого вице-президента Дидье Казимиро и вице-президента — главного геолога Андрея Полякова, сделанных на конференц-звонке с аналитиками 1 декабря, комментарии ее пресс-службы, направленном в ответ на запрос РБК, и информации источников, близких к участникам сделки.