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Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн

Независимая нефтегазовая компания подала иск к РБК на 500 млн руб. Она требует опровергнуть фрагменты статьи о сделках по обмену активами с «Роснефтью». РБК уверен в объективности публикации
«Роснефть» ROSN ₽552 +1,47% Купить

В среду, 2 июня, Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании начал рассмотрение иска Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, к РБК на 500 млн руб.

В такую сумму она оценила размер нематериального (репутационного) вреда, который, по ее мнению, могла нанести статья РБК «Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова», опубликованная 2 декабря 2020 года. Обоснование этой суммы в иске не приводится.

«Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.

«Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова
Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В статье рассказывается о планах «Роснефти» купить у другой компании Худайнатова — «Нефтегазхолдинга» — Пайяхское месторождение на Таймыре, а также о намерении госкомпании продать доли в шести действующих активах. ННК не упоминается в этом тексте.

Материал был основан на заявлениях топ-менеджеров «Роснефти» — ее первого вице-президента Дидье Казимиро и вице-президента — главного геолога Андрея Полякова, сделанных на конференц-звонке с аналитиками 1 декабря, комментарии ее пресс-службы, направленном в ответ на запрос РБК, и информации источников, близких к участникам сделки.

Вскоре после выхода статьи «Роснефть» сообщила, что Пайяхское месторождение станет основой ее мегапроекта «Восток Ойл». Компания приобрела его за $9,6 млрд, о чем стало известно из ее отчета за 2020 год, опубликованного 12 февраля. В документе также говорилось, что одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК своих активов, включая «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряда других активов, называемых «хвостовые».

В статье РБК от 2 декабря указывалось, что компания Худайнатова «может поучаствовать в покупке доли в шести ее действующих проектах (или части из них)», включая доли в «Оренбургнефти» и «Самаранефтегазе», «Варьеганнефтегазе», «Северной нефти», «Сахалинморнефтегазе» и Талинском месторождении. Именно эти активы называли топ-менеджеры «Роснефти» на конференц-звонке с аналитиками, на котором сообщалось о возможности их продажи (без указания покупателя). В итоге, доли в трех из них («Варьеганнефтегазе», «Северной нефти» и «Сахалинморнефтегазе») уже приобрели компании группы ННК, согласно отчету «Роснефти».

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Аналитики, участвовавшие в конференц-звонке с топ-менеджерами «Роснефти», оценивали общую добычу проектов, которые компания планировала продать, в 20 млн т. Таким образом, если бы холдинг Худайнатова приобрел доли во всех шести активах, то он мог бы увеличить добычу с 2 млн до 22 млн т в год.

В день публикации годового отчета вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон  сообщил, что суммарная добыча активов, которые компании согласилась продать ННК, оценивается в 10–14 млн т. То есть эти сделки позволят ей увеличить добычу минимум до 12-16 млн т.

Но компанию Худайнатова, в частности, не устроила фраза из статьи о том, что в случае покупки долей во всех шести активах, выставленных на продажу, «Нефтегазхолдинг» «сможет увеличить производство более чем в десять раз».

Еще одна претензия ННК вызвана цитатами из нескольких аналитических отчетов, которые вышли 1 декабря после встречи аналитиков с топ-менеджерами «Роснефти». «Цена продажи активов будет достаточно низкой — $1-2 за баррель, рассказали топ-менеджеры на телеконференции с аналитиками». В иске, подписанном Худайнатовым, говорится, что использование этой цитаты с учетом «контекста статьи в целом не соответствует действительности и создает негативный образ ННК в глазах акционеров, бизнес и инвестиционного сообщества, поскольку исходя из смыслового контекста, подразумевает передачу перспективного высокорентабельного месторождения нефти (Пайяхи) в обмен на истощенные бесперспективные месторождения с достаточно низкой оценкой за баррель запасов».

Автор
Редакция РБК
Эдуард Худайнатов Роснефть ННК СМИ журналистика РБК
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