Мурашко назвал условие частичного снятия ограничений из-за COVID-19

Частичные послабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, могут быть сделаны после того, как будут привиты 60% населения России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — пояснил он.

Ранее глава Минздрава заявлял, что 60% взрослого населения страны должны быть привиты к осени.

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