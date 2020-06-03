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Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защиты для медиков

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств защиты для медработников в регионах. Ведомство обеспокоено увеличением производства продукции, не имеющей разрешения
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Минпромторг направил обращения в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру Татьяне Голиковой, в которых попросил проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах с сложной эпидемиологической ситуацией. РБК ознакомился с выдержками из писем, их подлинность подтвердил источник в правительстве. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В письме в Генпрокуратуру ведомство просит провести проверку закупок региональными властями медицинской одежды на предмет возможности ее использования в медучреждениях. В обращении к вице-премьеру Голиковой Минпромторг просит поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой с точки зрения соответствия ее разрешительной документации и соблюдения требований.

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РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры и пресс-службу правительства. В пресс-службах Роспотребнадзора и Росздравнадзора РБК заявили, что подобных распоряжений к ним не поступало.

Из письма следует, что в Минпромторге обеспокоены увеличением в регионах объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.

«Такая защитная одежда может производится в том числе из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства», — говорится в тексте обращения. Использование материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты, позволяет реализовывать продукцию по существенно более низкой цене, пишет Минпромторг.

На то, что медучреждения закупают под видом средств индивидуальной защиты гигиентические изделия, которые не способны защитить медиков от заражения коронавирусом, обращали внимание врачи и эксперты в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По версии авторов обращения, это происходит из-за того, что отделы закупок медицинских учреждений больше сконцентрированы на верном выполнении процедуры закупки, а не на характеристиках закупаемых изделий.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пресс-службе Минпромторга ранее сообщали РБК, что на текущий момент в России в сутки производится порядка 9 млн масок различных видов, а выпуск респираторов и защитных костюмов значительно увеличился. Сейчас ежедневно производится 500 тыс. респираторов и 250 тыс. защитных костюмов в сутки.

В Минздраве также указывали на то, что дефицита средств индивидуальной защиты на сегодняшний день в регионах нет. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что, напротив, благодаря взаимодействию Минздрава и Минпромторга запасы средств защиты выросли: до 9,2 млн шт. одноразовых защитных медицинских халатов, до 6,8 млн шт. одноразовых респираторов, до 1,5 млн шт. защитных очков и др.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Егор Губернаторов
При участии: Дмитрий Серков
Теги: Минпромторг, Генеральная прокуратура, коронавирус, врачи, Минпромторговли
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