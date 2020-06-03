Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защиты для медиков
Минпромторг направил обращения в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру Татьяне Голиковой, в которых попросил проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах с сложной эпидемиологической ситуацией. РБК ознакомился с выдержками из писем, их подлинность подтвердил источник в правительстве. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.
В письме в Генпрокуратуру ведомство просит провести проверку закупок региональными властями медицинской одежды на предмет возможности ее использования в медучреждениях. В обращении к вице-премьеру Голиковой Минпромторг просит поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой с точки зрения соответствия ее разрешительной документации и соблюдения требований.
РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры и пресс-службу правительства. В пресс-службах Роспотребнадзора и Росздравнадзора РБК заявили, что подобных распоряжений к ним не поступало.
Из письма следует, что в Минпромторге обеспокоены увеличением в регионах объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.