Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защиты для медиков

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств защиты для медработников в регионах. Ведомство обеспокоено увеличением производства продукции, не имеющей разрешения

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Минпромторг направил обращения в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру Татьяне Голиковой, в которых попросил проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах с сложной эпидемиологической ситуацией. РБК ознакомился с выдержками из писем, их подлинность подтвердил источник в правительстве. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В письме в Генпрокуратуру ведомство просит провести проверку закупок региональными властями медицинской одежды на предмет возможности ее использования в медучреждениях. В обращении к вице-премьеру Голиковой Минпромторг просит поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой с точки зрения соответствия ее разрешительной документации и соблюдения требований.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры и пресс-службу правительства. В пресс-службах Роспотребнадзора и Росздравнадзора РБК заявили, что подобных распоряжений к ним не поступало.

Из письма следует, что в Минпромторге обеспокоены увеличением в регионах объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.