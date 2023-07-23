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В Нижегородской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и ребенком

СК: муж с женой утонули после опрокидывания лодки на озере в Нижегородской области

На озере в Нижегородской области опрокинулась лодка, в которой находилась семейная пара с ребенком, муж с женой погибли, их сына госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на озере Ефимьевское в Богородском муниципальном округе. 36-летний мужчина, 33-летняя женщина и их шестилетний сын сплавлялись по озеру на надувной лодке, которая в итоге перевернулась. Очевидцы достали ребенка и женщину из воды. Мальчика доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. Женщину, несмотря на оказанную ей первую помощь, спасти не удалось. Тело мужчины извлекли из водоема водолазы МЧС.

«При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СК, добавив, что организована доследственная проверка.

В начале июля на озере Средний Кабан в Казани утонула девочка-подросток после того, как на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки. На место происшествия выехала водолазная группа спасателей, они извлекли тело подростка 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 м от берега. Следственный комитет Татарстана организовал проверку по факту гибели ребенка.

Теги
Нижегородская область лодка опрокидывание лодки Следственный комитет
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