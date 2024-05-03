В Крыму в море унесло лодку с военнослужащими-срочниками
В Крыму унесло в море лодку со срочниками из республик Северного Кавказа, рассказал глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. Сейчас их поиски продолжаются.
По словам Меняйло, он получил видеообращение от одной из матерей военнослужащих.
«30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один — из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», — рассказал он.
Меняйло сообщил, что поиски в прибрежной зоне пока результата не дали. Власти Северной Осетии связались с военной прокуратурой, и поговорили с сестрой одного из пропавших солдат-срочников, уточнив нужную информацию. «Говорил это неоднократно — повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков. Приложим все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих», — написал он в своем телеграм-канале.
РБК направил запрос в ГУ МЧС России по Республике Крым.
В конце июля Западное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек. В результате погиб один человек.
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