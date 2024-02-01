Минфин предложил упростить часть госзакупок из-за спецоперации и санкций

Минфин предложил ввести перечень случаев, когда регионы смогут проводить госзакупки у единственного поставщика без санкции правительства. Среди них — помощь беженцам, гражданская оборона, восстановление разрушенных объектов

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Минфин вышел с инициативой определить особые случаи, при которых закупка у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ (закупки за счет бюджетных средств) может быть проведена регионами без решения правительства. Соответствующие поправки в проект постановления кабмина ведомство разместило для общественного обсуждения, РБК ознакомился с ними. «Изменения спроектированы с учетом текущей экономической ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением», а также «проводимой специальной военной операции», сказано в пояснительной записке.

Закон о госзакупках определяет общие случаи, когда закупка может быть осуществлена у единственного поставщика, то есть без конкурса. В марте 2022 года правительство впервые определило особые случаи таких закупок до конца 2024 года вне рамок общего закона: они могут осуществляться на основании, например, протокола заседания правительства или поручения главы правительства в целях реализации решений правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Теперь Минфин предлагает на семь пунктов расширить этот список особых случаев внеконкурсных закупок. Как следует из проекта постановления, по крайней мере часть этих случаев даст право региональным и местным администрациям договариваться с единственным поставщиком без решения федерального центра.

В упрощенном порядке закупки у единственного поставщика предлагается осуществлять на следующие нужды:

восстановление объектов, поврежденных или разрушенных в результате ‎боевых действий;

реализация мероприятий из указа президента от октября 2022 года, вышедшего в связи с введением военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей и режима среднего уровня реагирования в приграничных регионах. К таким мероприятиям относятся, например, усиление охраны общественного порядка, мобилизационные меры в сфере экономики и меры по «удовлетворению потребностей Вооруженных сил»;

обеспечение экономических, социальных и правовых гарантий беженцам, вынужденным переселенцам, а также лицам, пострадавшим в результате боевых действий;

приобретение товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, лекарственных препаратов и других товаров, определенных постановлением правительства «О специальной мере в сфере экономики»;

осуществление мероприятий по гражданской обороне.

Кроме того, в упрощенном порядке предлагается определять единственного подрядчика работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и сохранению объектов культурного населения народов России — при условии, что такое решение приняла рабочая группа по реализации «специального инфраструктурного проекта». Ранее в Минстрое и Минздраве появились департаменты «по реализации специального инфраструктурного проекта», которые занимаются проблемами четырех новых российских регионов.

Аналогичные случаи госзакупок у единственного поставщика будут распространены на автономные учреждения, получающие субсидии из бюджета, и на негосударственные юрлица, получающие бюджетные инвестиции.

Учитывая необходимость оперативного начала применения изменений ‎в регионах, проект постановления содержит особый срок вступления в силу — со дня официального опубликования, следует из пояснительной записки.