 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Минфин предложил упростить часть госзакупок из-за спецоперации и санкций

Минфин предложил упростить регионам ряд госзакупок из-за спецоперации и санкций
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Минфин предложил ввести перечень случаев, когда регионы смогут проводить госзакупки у единственного поставщика без санкции правительства. Среди них — помощь беженцам, гражданская оборона, восстановление разрушенных объектов
Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС
Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

Минфин вышел с инициативой определить особые случаи, при которых закупка у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ (закупки за счет бюджетных средств) может быть проведена регионами без решения правительства. Соответствующие поправки в проект постановления кабмина ведомство разместило для общественного обсуждения, РБК ознакомился с ними. «Изменения спроектированы с учетом текущей экономической ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением», а также «проводимой специальной военной операции», сказано в пояснительной записке.

Закон о госзакупках определяет общие случаи, когда закупка может быть осуществлена у единственного поставщика, то есть без конкурса. В марте 2022 года правительство впервые определило особые случаи таких закупок до конца 2024 года вне рамок общего закона: они могут осуществляться на основании, например, протокола заседания правительства или поручения главы правительства в целях реализации решений правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Как работают госзакупки малого объема у российских МСП
Национальные проекты
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Теперь Минфин предлагает на семь пунктов расширить этот список особых случаев внеконкурсных закупок. Как следует из проекта постановления, по крайней мере часть этих случаев даст право региональным и местным администрациям договариваться с единственным поставщиком без решения федерального центра.

В упрощенном порядке закупки у единственного поставщика предлагается осуществлять на следующие нужды:

  • восстановление объектов, поврежденных или разрушенных в результате ‎боевых действий;
  • реализация мероприятий из указа президента от октября 2022 года, вышедшего в связи с введением военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей и режима среднего уровня реагирования в приграничных регионах. К таким мероприятиям относятся, например, усиление охраны общественного порядка, мобилизационные меры в сфере экономики и меры по «удовлетворению потребностей Вооруженных сил»;
Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
  • обеспечение экономических, социальных и правовых гарантий беженцам, вынужденным переселенцам, а также лицам, пострадавшим в результате боевых действий;
  • приобретение товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, лекарственных препаратов и других товаров, определенных постановлением правительства «О специальной мере в сфере экономики»;
  • осуществление мероприятий по гражданской обороне.

Правительство ограничило госзакупки компьютеров и светильников за рубежом
Экономика
Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

Кроме того, в упрощенном порядке предлагается определять единственного подрядчика работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и сохранению объектов культурного населения народов России — при условии, что такое решение приняла рабочая группа по реализации «специального инфраструктурного проекта». Ранее в Минстрое и Минздраве появились департаменты «по реализации специального инфраструктурного проекта», которые занимаются проблемами четырех новых российских регионов.

Аналогичные случаи госзакупок у единственного поставщика будут распространены на автономные учреждения, получающие субсидии из бюджета, и на негосударственные юрлица, получающие бюджетные инвестиции.

Учитывая необходимость оперативного начала применения изменений ‎в регионах, проект постановления содержит особый срок вступления в силу — со дня официального опубликования, следует из пояснительной записки.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Госзакупки Минфин экономика России санкции
Материалы по теме
Правительство ограничило госзакупки компьютеров и светильников за рубежом
Экономика
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП
Бизнес
Госзакупки лекарств от COVID выросли в четыре раза за год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
Военная операция на Украине. Карта на 1 февраля Политика, 16:51
Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия» Отрасли, 16:46
В МИД назвали чистым нацизмом запрет Латвии на матчи со сборными России Спорт, 16:44
Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине Политика, 16:38
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали за торговлю мефедроном Общество, 16:35
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 16:31
Самюэля Это'о обвинили в коррупции и договорных матчах Спорт, 16:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД исключил размещение российского ядерного оружия в Южной Америке Политика, 16:16
Пользователей на «Госуслугах» будет консультировать ChatGPT Технологии и медиа, 16:15
Немецкий DZ Bank запустит пилотную программу торговли биткоином Крипто, 16:11
Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой Бизнес, 16:11
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых Пресс-релиз, 16:06
Покупка доли с материнским капиталом: подробная инструкция РБК Недвижимость, 16:05
Минфин предложил упростить часть госзакупок из-за спецоперации и санкций Экономика, 15:57