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МВД включило в экзамен на права вопросы об электросамокатах

МВД включило в экзамен на водительские права правила использования электросамокатов
В билеты также добавили вопросы о действии знаков, запрещающих стоянку по четным и нечетным месяцам, о новом сигнале для светофоров и запрете остановки
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МВД добавило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В экзамены также включили вопросы о времени действия знаков 3.29 и 3.30 («стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца»), новой световой секции для светофоров в виде стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета (он предупреждает водителей о пешеходном переходе по направлению движения) и зоны действия знака 3.27 («остановка запрещена») при использовании совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

В министерстве пояснили, что скорректировали билеты в связи со вступившими в силу 1 марта изменениями в правила дорожного движения.

Согласно изменениям в ПДД, с марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются как средства индивидуальной мобильности; для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч. Масса транспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части. Движение будет регулироваться особыми знаками.

В МВД пояснили, что новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки; использующие их люди по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Также с марта вступили в силу несколько изменений, касающиеся процедур получения водительских прав и сдачи экзамена в ГИБДД. Например, теперь водительское удостоверение можно выдавать без штрих-кода. Права могут аннулировать в трех случаях: если удостоверение выдали на основе поддельных документов, у водителя подтвердилось наличие медицинских противопоказаний либо владелец удостоверения не пришел на внеочередное обязательное медосвидетельствование.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
водительские права электросамокат МВД
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