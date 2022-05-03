За сутки в России выявили более 5,4 тыс. случаев заражения COVID-19

Заболеваемость COVID в России опустилась до минимума с осени 2020 года

За сутки выявили 5,4 тыс. новых заражений — впервые с сентября 2020 года. По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли 125 заразившихся

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили 5 466 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. В последний раз заражаемость была на таком уровне в сентябре 2020 года. За сутки был госпитализирован 1 441 человек, что на 25,1% больше по сравнению с показателями 2 мая.

Наибольшее число заражения за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (356), Москве (250), Волгоградской (198), Воронежской (177) и Челябинской областях (175).

Умерли за сутки, по подсчетам оперштаба, 125 россиян. Выписано в связи с выздоровлением 7 052 человека, что на 6,0% меньше по сравнению с 2 мая.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 18 201 074 человека, умерли 376 292 — по методике подсчета оперштаба. В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупредил, что новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в июне.