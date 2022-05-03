Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Медведев заявил, что Зеленскому «не нужен никакой мирный договор» Политика, 12:38
Тренер назвала сроки возвращения фигуриста Семененко к тренировкам Спорт, 12:29
Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной колбасой» Политика, 12:18
Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Pro, 12:17
Заболеваемость COVID в России опустилась до минимума с осени 2020 года Общество, 12:06
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить Pro, 11:34
ООН сообщила о 3,1 тыс. погибших мирных жителей на Украине Политика, 11:30
Глава Гагаузии в Молдавии разрешил использовать георгиевскую ленту Политика, 11:28
Politico сообщило о возможной отмене в США решения суда о праве на аборт Общество, 11:18
Минобороны заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с дронами под Одессой Политика, 11:13
Макдэвид обыграл всю команду и забросил шайбу в матче Кубка Стэнли Спорт, 11:03
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:00
В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении Политика, 10:50
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Пандемия коронавируса ,  
0 

Заболеваемость COVID в России опустилась до минимума с осени 2020 года

За сутки в России выявили более 5,4 тыс. случаев заражения COVID-19
За сутки выявили 5,4 тыс. новых заражений — впервые с сентября 2020 года. По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли 125 заразившихся
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили 5 466 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. В последний раз заражаемость была на таком уровне в сентябре 2020 года. За сутки был госпитализирован 1 441 человек, что на 25,1% больше по сравнению с показателями 2 мая.

Наибольшее число заражения за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (356), Москве (250), Волгоградской (198), Воронежской (177) и Челябинской областях (175).

Голикова призвала принять меры, чтобы избежать роста заболеваемости COVID
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Умерли за сутки, по подсчетам оперштаба, 125 россиян. Выписано в связи с выздоровлением 7 052 человека, что на 6,0% меньше по сравнению с 2 мая.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 18 201 074 человека, умерли 376 292 — по методике подсчета оперштаба. В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупредил, что новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в июне.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Материалы к статье
Авторы
Теги
Роман Котерев
коронавирус COVID-19 статистика
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Мурашко не исключил новой волны коронавируса в России в июне
Общество
За сутки в России выявили 7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейшие мутации коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter