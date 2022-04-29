Голикова призвала принять меры, чтобы избежать роста заболеваемости COVID

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Необходимо принять меры для недопущения увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом в России после майских праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба с представителями всех регионов России.

«Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъема заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, в последние десять недель заболеваемость COVID-19 в России падает, но отмечается замедление темпов снижения.

За последние сутки в России выявили 7710 новых случаев заражения, госпитализировали 2 558 человек, 161 скончался. Снижение заболеваемости наблюдается с середины февраля, когда число заражений достигало рекордных цифр: более 200 тыс. в сутки. Роспотребнадзор в настоящее время характеризует ситуацию как стабильную.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в первой половине апреля предупредил, что Россию ждет новая волна COVID-19, поскольку в некоторых европейских странах и Китае растет число новых случаев.

Из-за этого 29 апреля в Пекине власти приняли решение закрыть все школы и детские сады, школьников, родителей и учителей призвали не покидать Пекин без крайней необходимости и не собираться большими группами.

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По данным властей Пекина, 28 апреля в китайской столице выявили 53 новых случая заражения COVID-19, а 29 апреля число случаев выросло почти в четыре раза и достигло 194. Всего за последние сутки в стране зафиксировали 5659 новых случаев заражения.