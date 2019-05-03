Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

Президент поручил принять меры для восстановления членства ВФЛА и усилить защиту прав и интересов россиян в международном спорте

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.

Принять необходимые для этого «исчерпывающие меры» ОКР должен до 2 декабря 2019 года.

Помимо участия всех членов российской сборной в Олимпиаде, президент поручил «усилить системную работу» по защите спортсменов из России на международной спортивной арене.

На заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 27 марта Путин говорил, что Россия выполнила все требования международных организаций касательно борьбы с допингом. «Нужно окончательно «закрыть» остающиеся вопросы, сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям», — сказал президент, подчеркнув, что нельзя давать повод тем, «кто использует спорт в политических целях».