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Госдума ввела штрафы для спортсменов и тренеров за допинг

Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для спортсменов, тренеров и спортивных врачей за использование допинга, а также за его распространение. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за использование или попытку использования ««апрещенной субстанции и (или) запрещенного метода» предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За распространение допинга спортсменом, тренером или специалистом по спортивной медицине грозит штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб. в том случае, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Как напомнил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, под уголовную ответственность подпадают умышленные действия лиц, которые склонили спортсмена к использованию допинга, «в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений».

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Уголовное наказание за допинг было введено в 2016 году. Склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом наказывается штрафом до 300 тыс. руб. либо ограничением свободы до одного года. Если же склонение спортсмена к допингу совершается группой лиц по предварительному сговору или происходит склонение к допингу в отношении несовершеннолетнего, предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до года. Использование допинга в отношении спортсмена тренером наказывается штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы до года с лишением права заниматься определенной деятельностью до четырех лет.
 

Теги: Госдума, допинг, штраф
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