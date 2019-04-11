Госдума ввела штрафы для спортсменов и тренеров за допинг

Госдума ввела штрафы для спортсменов и тренеров за допинг

Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для спортсменов, тренеров и спортивных врачей за использование допинга, а также за его распространение. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за использование или попытку использования ««апрещенной субстанции и (или) запрещенного метода» предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За распространение допинга спортсменом, тренером или специалистом по спортивной медицине грозит штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб. в том случае, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Как напомнил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, под уголовную ответственность подпадают умышленные действия лиц, которые склонили спортсмена к использованию допинга, «в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений».