IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила продление санкций против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за использования допинга. Об этом говорится в сообщении IAAF.

Снятие запрета на участие российских атлетов в соревнованиях под флагом национальной сборной продлится до тех пор, пока образцы их допинг-проб, находящиеся в Москве, не станут доступны. Вторым условием восстановления статуса сборной является оплата Россией как работы комиссии по изучению проб российских атлетов, так и судебные издержки по делам, связанным с допингом.

ВФЛА отстранена от соревнований ​с ноября 2015 года, дисквалификация неоднократно продлевалась, а федерация безуспешно ходатайствовала о восстановлении статуса. В июне 2016 года отдельные российские атлеты, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга, были допущены к соревнованиям. В последний раз ВФЛА пыталась добиться восстановления своего членства в сентябре 2018 года.