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СК завел уголовное дело после ДТП с поездом в Ярославской области

СК возбудил дело о халатности после ДТП с поездом в Ярославской области
СК возбудил дело о халатности в отношении руководства Северной железной дороги после столкновения поезда и автобуса между станциями Берендеево и Шушково. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Уголовное дело по ч. 3 ст. 293 (халатность) возбудили в отношении должностных лиц Северной железной дороги после столкновения поезда и автобуса в Ярославской области, сообщила пресс-служба СК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, дежурный по железнодорожному переезду был незаконно допущен к исполнению обязанностей, так как он не прошел предусмотренное для этого обучение и имеет квалификацию монтера пути третьего разряда. Из-за отсутствия профессиональных навыков мужчина допустил грубое нарушение правил эксплуатации регулируемого переезда, считает следствие.

«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — сообщили в СК, добавив, что на месте происшествия продолжаются следственные работы.

Ранее СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Фото:СК России

ДТП произошло 1 апреля между станциями Берендеево и Шушково. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Архангельск — Москва. По данным прокуратуры, автобус остановился на путях из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. Как сообщали в пресс-службе Северной железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП скончались водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, заявили в СК.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения, поднял шлагбаум для проезда автобуса и подал разрешительные сигналы.

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Юлия Овчинникова
Россия Ярославская область ДТП Следственный комитет поезд Автобус
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