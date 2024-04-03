СК завел уголовное дело после ДТП с поездом в Ярославской области
Уголовное дело по ч. 3 ст. 293 (халатность) возбудили в отношении должностных лиц Северной железной дороги после столкновения поезда и автобуса в Ярославской области, сообщила пресс-служба СК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
По версии следствия, дежурный по железнодорожному переезду был незаконно допущен к исполнению обязанностей, так как он не прошел предусмотренное для этого обучение и имеет квалификацию монтера пути третьего разряда. Из-за отсутствия профессиональных навыков мужчина допустил грубое нарушение правил эксплуатации регулируемого переезда, считает следствие.
«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — сообщили в СК, добавив, что на месте происшествия продолжаются следственные работы.
Ранее СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
ДТП произошло 1 апреля между станциями Берендеево и Шушково. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Архангельск — Москва. По данным прокуратуры, автобус остановился на путях из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. Как сообщали в пресс-службе Северной железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП скончались водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, заявили в СК.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения, поднял шлагбаум для проезда автобуса и подал разрешительные сигналы.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?