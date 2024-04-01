Губернатор назвал причиной ДТП с поездом и автобусом пьяного диспетчера
Диспетчер переезда под Переславлем-Залесским, где при столкновении поезда и автобуса погибли семь человек, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал глава региона. Чуть раньше сегодня Евраев сообщил, что причиной столкновения стал человеческий фактор.
Следственный комитет по факту аварии на железнодорожном переезде «146-й км» у села Берендеево возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Скорый поезд, который ехал по маршруту Архангельск — Москва, и рейсовый автобус столкнулись днем 1 апреля в Переславском районе Ярославской области на регулируемом переезде между станциями Берендеево и Шушково. В МВД сообщили, что авария произошла около 14:39 мск. По данным Северной железной дороги ДТП столкновение случилось в 14:36 мск.
Прокуратура ранее сообщила, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, который остановился на переезде и не смог продолжить движение.
МЧС передало, что в результате аварии в Ярославской области, по уточненным данным, погибли семь человек. В СК отметили, что погибли водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Также пострадал машинист.
Северная железная дорога создала комиссию по расследованию происшествия, которую возглавил начальник дороги Рашид Сайбаталов. Также там сообщили, что остановленные поезда отправлены по своим маршрутам — они следуют с задержкой от одного до полутора часов. По последним данным дороги, пассажиров поезда № 15 «Архангельск — Москва» на станции Берендеево пересаживают на три поезда, которые идут в столицу.
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