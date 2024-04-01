После аварии с поездом и автобусом в Ярославской области завели дело

Следственный комитет завел уголовное дело после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, из-за чего погибли семь человек, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Днем 1 апреля в Переславском районе Ярославской области на переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель автобуса выехал на пути. В этот момент к нему приближался пассажирский поезд, ехавший из Архангельска в Москву. Машинист поезда резко затормозил, но не смог избежать столкновения с автобусом. Водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, была несовершеннолетняя девушка, погибли от полученных травм на месте.

Прокуратура в качестве причины ДТП назвала техническую поломку автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что авария произошла из-за человеческого фактора. Позже он рассказал, что диспетчер переезда, где произошло ЧП, был пьян и допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум и подавая разрешительные сигналы.