Родным погибших в снесенном поездом автобусе выплатят по ₽3 млн

Фото: СК России

РЖД выплатят по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП с поездом и автобусом на железнодорожном переезде в районе станции Берендеево в Ярославской области. Об этом РЖД сообщила в своем telegram-канале.

«Приняли решение выплатить родственникам по 3 млн рублей. Оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия», — говорится в сообщении.

Днем 1 апреля в Переславском районе Ярославской области на переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель автобуса выехал на пути. В этот момент к нему приближался пассажирский поезд, ехавший из Архангельска в Москву. Машинист поезда резко затормозил, но не смог избежать столкновения с автобусом. Водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, была несовершеннолетняя девушка, погибли от полученных травм на месте.

Прокуратура в качестве причины ДТП назвала техническую поломку автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что авария произошла из-за человеческого фактора. Позже он рассказал, что диспетчер переезда, где произошло ЧП, был пьян и допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум и подавая разрешительные сигналы. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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