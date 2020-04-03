В Москве умерли еще четыре заразившихся коронавирусом пациента

В числе умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному из скончавшихся было 34 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве скончались еще четыре пациента, у которых ранее была диагностирована двусторонняя пневмония на фоне заражения коронавирусом COVID 19, сообщает оперативный штаб. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.

«Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», — уточнили в штабе.

Скончавшийся 34-летний мужчина в течение четырех суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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В штабе также рассказали, что в столице за последние сутки было сделано 14 тыс. анализов на коронавирус. «За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус. Из них 10 тысяч провели городские учреждения, 2 тысячи — федеральные и 2 тысячи — частная лаборатория», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.