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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще четыре заразившихся коронавирусом пациента

В числе умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному из скончавшихся было 34 года
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве скончались еще четыре пациента, у которых ранее была диагностирована двусторонняя пневмония на фоне заражения коронавирусом COVID 19, сообщает оперативный штаб. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.

«Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», — уточнили в штабе.

Скончавшийся 34-летний мужчина в течение четырех суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В штабе также рассказали, что в столице за последние сутки было сделано 14 тыс. анализов на коронавирус. «За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус. Из них 10 тысяч провели городские учреждения, 2 тысячи — федеральные и 2 тысячи — частная лаборатория», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Утром 3 апреля московский штаб сообщил, что всего в столице выявлено 2923 случая заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии умерли 24 человека, причем за предшествующие сутки скончались пятеро. Всего в России на то время было зарегистрировано 4149 случаев заражения, 38 из заболевших скончались.

Режим всеобщей самоизоляции был введен в столице и области 31 марта. Жителям разрешили выходить на улицу только, чтобы поехать при необходимости на работу, сходить в магазин и аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку. За нарушение карантина предусмотрены как административные штрафы, так и уголовное наказание.

Московские власти разрешили лечиться дома тем пациентам, у которых коронавирусная инфекция не вызвала осложнений и заболевание протекает легко или вообще без симптомов. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, на домашнее лечение власти отправили 836 человек, из них только двум процентам в дальнейшем понадобилась госпитализация.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Москва, смерть, коронавирус
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