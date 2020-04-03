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Двум генералам МВД предъявили обвинения в превышении полномочий

Александр Краковский (Фото: 14.мвд.рф)

Следствие предъявило обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника Следственного департамента МВД генерал-майорам юстиции Александру Бирюкову и Александру Краковскому. Соответствующие материалы поступили в Басманный районный суд столицы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Следствие попросило арестовать обвиняемых до 1 июня 2020 года, говорится в сообщении.

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД
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Дело о превышении полномочий двумя генералами МВД 1 апреля возбудил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В соответствующем постановлении говорилось, что дело связано с разбирательством в отношении девелопера Альберта Худояна, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Бирюков и Краковский «из корыстной заинтересованности, намереваясь получить незаконное вознаграждение от Худояна», забрали его дело из столичного главка МВД и передали в следственный департамент «под видом организации объективного расследования». В планах генералов МВД было смягчить наказание Худояна, утверждает следствие. Сам Худоян заявил, что никаких требований от генералов не было, а дело против них не имеет к нему отношения.

Материал дополняется

Теги: обвинение, превышение полномочий, новости РБК
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