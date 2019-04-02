В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции

В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции

В «Блоке Петра Порошенко» довольны результатами первого тура выборов президента и считают их сигналом для оппозиции, проигравшей несистемному кандидату, заявил глава парламентской фракции Артур Герасимов

Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

Первый тур выборов президента Украины стал «красной карточкой» для оппозиции, которая уступила актеру Владимиру Зеленскому, заявил в эфире ICTV глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.

«Это было предупреждением украинской власти, но одновременно это была даже не желтая, это была красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Голосование прошло 31 марта, во второй тур вышли актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. После подсчета 97,9% протоколов они набирают 30,25% и 15,92% соответственно. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко занимает третье место и лишается шанса на участие во втором туре.

По словам Герасимова, фракция довольна результатами первого тура и не считает их показателем доверия к «другому кандидату», который прошел на следующий этап выборов.