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Общество ,  
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Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой
Большинство жителей нескольких регионов России живут в домах и квартирах без горячей воды, следует из данных Росстата. Хуже всего ситуация обстоит в Туве и Забайкальском крае
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Значительное число россиян до сих пор лишены доступа к горячей воде, следует из данных Росстата. Проведенное ведомством исследование показало, что в 2018 году в 11,8% домов и квартир, подключенных к центральному водоснабжению, из кранов текла только холодная вода, а еще в 30,6% таких жилищ горячая вода была только благодаря тому, что их жильцы установили индивидуальные нагреватели.

​При этом необходимо учесть, что к центральному водоснабжению в России подключено только 90,3% жилищ, в остальные вода поступает из индивидуальных артезианских скважин и колодцев либо не поступает вовсе.

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В ряде регионов ситуация намного хуже средней по стране. Так, например, в Псковской области полностью лишены горячей воды 31,1% подключенных к центральному водоснабжению домохозяйств, по водопроводу горячую воду получают лишь чуть более трети (35,2%) домов и квартир. В Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) горячей воды нет в 31,2% подключенных к водопроводу домохозяйств.

Еще больше таких домов и квартир в Еврейской автономной области (41,3%), Курганской области (41,7%) и Бурятии (45,5%). В нескольких регионах горячей воды лишено и вовсе большинство населения: в Республике Алтай ее нет в 58,5% подключенных к водопроводу домохозяйств (при том, что более чем в 60% домов и квартир региона водопровода и вовсе нет), а в Забайкальском крае — в 60,5% (подключено 42,6%).

Хуже всего обстоят дела в Туве. Центральным водоснабжением в регионе обеспечено лишь 11,6% домохозяйств, и из них 78,8% полностью лишены горячей воды, а в 9,6% она есть благодаря индивидуальным нагревателям.

Люди, лишенные доступа к горячей воде, нашлись даже в Москве и Санкт-Петербурге, где водопровод, по данным Росстата, есть у всех. В столице на полное отсутствие горячей воды пожаловался 0,1% опрошенных в ходе исследования Росстата (еще 0,2% греют воду индивидуальными титанами), а в Петербурге — 0,3% (12,3%).

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​Качество централизованного горячего водоснабжения в ряде регионов также оставляет желать лучшего. В среднем по России на постоянные перебои с горячей водой в 2018 году жаловались 2,4% респондентов, на слабый напор — 1,9%, на низкую температуру воды — 3,6%. Однако, например, в Саратовской области о постоянных перебоях говорили уже 21,4% респондентов, на слабый напор жаловались 5,7%, а на низкую температуру — 22,2%.

А в Севастополе постоянные проблемы всех трех типов возникали у 99% жителей, следует из данных исследования.

​Статистика была представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Росстат, горячая вода
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