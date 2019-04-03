Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой

Большинство жителей нескольких регионов России живут в домах и квартирах без горячей воды, следует из данных Росстата. Хуже всего ситуация обстоит в Туве и Забайкальском крае

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Значительное число россиян до сих пор лишены доступа к горячей воде, следует из данных Росстата. Проведенное ведомством исследование показало, что в 2018 году в 11,8% домов и квартир, подключенных к центральному водоснабжению, из кранов текла только холодная вода, а еще в 30,6% таких жилищ горячая вода была только благодаря тому, что их жильцы установили индивидуальные нагреватели.

​При этом необходимо учесть, что к центральному водоснабжению в России подключено только 90,3% жилищ, в остальные вода поступает из индивидуальных артезианских скважин и колодцев либо не поступает вовсе.

В ряде регионов ситуация намного хуже средней по стране. Так, например, в Псковской области полностью лишены горячей воды 31,1% подключенных к центральному водоснабжению домохозяйств, по водопроводу горячую воду получают лишь чуть более трети (35,2%) домов и квартир. В Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) горячей воды нет в 31,2% подключенных к водопроводу домохозяйств.

Еще больше таких домов и квартир в Еврейской автономной области (41,3%), Курганской области (41,7%) и Бурятии (45,5%). В нескольких регионах горячей воды лишено и вовсе большинство населения: в Республике Алтай ее нет в 58,5% подключенных к водопроводу домохозяйств (при том, что более чем в 60% домов и квартир региона водопровода и вовсе нет), а в Забайкальском крае — в 60,5% (подключено 42,6%).