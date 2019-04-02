Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Чуть лучше, чем два года назад​

Ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим таким исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам комплексного наблюдения условий жизни за 2016 год, канализация отсутствовала у 23,6% населения. Тогда 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.

В 2014 году канализация была доступна 73% населения, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — уже 78%, следует из данных Росстата о благоустройстве жилищного фонда. Исходя из результатов комплексного наблюдения в 2018 году 77,4% домохозяйств пользовались централизованной канализацией.

Сельское население не имеет канализации, нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения, констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех. «Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы», — сказал РБК Блех.

Туалеты вне дома

Около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут, — они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении. Это меньше, чем в 2016 году: тогда 15,5% респондентов сообщили, что не имеют туалета в квартире/доме.

Туалеты в отдельном строении или дворовой постройке имеют 38,2%​ сельских жителей и 4,7% городских.

Среди многодетных семей 28,8% не имеют туалета в квартире или доме.

Международная организация WaterAid в докладе Overflowing cities The State of the World’s Toilets 2016 (*.pdf) представила оценки доступности безопасных частных туалетов для городского населения. По данным WaterAid, 23% россиян, проживающих в городах, не имеют возможности пользоваться безопасными частными туалетами. По показателю численности городского населения без доступа к безопасным и частным туалетам Россия занимает пятое место, пропустив вперед Индию, Китай, Нигерию и Индонезию. Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.

Статистика начинается с канализации

Бывший руководитель Росстата Александр Суринов (возглавлял ведомство с 2009 по 2018 год) в интервью «Новой газете» рассказывал, что впервые россиян спросили о благоустройстве жилых помещений при переписи населения 2002 года. «Когда я итоги переписи посмотрел, подумал: что такое, 27–28% людей в стране живут без канализации, то есть как бы вообще без туалетов», — вспоминал он.

По словам Суринова, он попросил профессионалов объяснить ему указанные результаты переписи. «У тех, у кого нет канализации, туалеты другого типа есть — биотуалеты, или с удалением в выгребные ямы, или туалет-домик во дворе», — пояснил экс-глава Росстата. После этого в переписи 2010 года в вопроснике появились более подробные уточнения об этом виде благоустройства, рассказал Суринов. «Как театр начинается с вешалки, так статистика — с канализации», — отметил он.