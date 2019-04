Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим таким исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам комплексного наблюдения условий жизни за 2016 год, канализация отсутствовала у 23,6% населения. Тогда 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.

В 2014 году канализация была доступна 73% населения, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — уже 78%, следует из данных Росстата о благоустройстве жилищного фонда. Исходя из результатов комплексного наблюдения в 2018 году 77,4% домохозяйств пользовались централизованной канализацией.

Сельское население не имеет канализации, нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения, констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех. «Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы», — сказал РБК Блех.

Международная организация WaterAid в докладе Overflowing cities The State of the World’s Toilets 2016 (*.pdf) представила оценки доступности безопасных частных туалетов для городского населения. По данным WaterAid, 23% россиян, проживающих в городах, не имеют возможности пользоваться безопасными частными туалетами.

По показателю численности городского населения без доступа к безопасным и частным туалетам Россия занимает пятое место, пропустив вперед Индию, Китай, Нигерию и Индонезию. Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.